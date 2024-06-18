Анонсы: Motorola Moto E14 на Android Go Edition представлен официально

MForum.ru
18.06.2024,
Motorola незаметно представила Moto E14 — дешевое устройство Android 14 Go Edition, которое является обновлением прошлогоднего Moto E13. Аппарат относится к классу максимально доступных устройств и предлагается по цене 70 фунтов стерлингов.
Аппаратная платформа по прежнему базируется на Unisoc T606, причем объем ОЗУ всего 2 Гб. Зато Motorola обновила 64 ГБ встроенной памяти с eMMC на E13 до UFS 2.2. И это быстрее, чем у некоторых других новинок в данном сегменте. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD.
Дисплей Motorola Moto E14 представляет собой 6,56-дюймовую IPS-панель разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и защитой Gorilla Glass 3. В части защиты от влаги речь идет об IP52 (водоотталкивающий дизайн).
Емкость АКБ Moto E14 – 5000 мАч (как и в прошлогодней модели), но теперь поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт, что 2 раза больше, чем у предшественника. Однако, комплектное зарядное устройство всего 10 Вт.
Фоточасть осталась прежней. На задней панели – один модуль 13 Мп с записью видео 1080p при 30 кадрах в секунду. В круглом вырезе экрана размещена селфи-камера 5 Мп, также с поддержкой записи видео 1080p при 30 кадрах в секунду.
Из прочего отметим разъем для наушников 3,5 мм и один динамик, но с поддержкой Dolby Atmos, поддержку двух SIM-карт (4G), Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.0. NFC отсутствует.
Motorola Moto E14 в настоящее время доступен на сайтах Motorola.com в Великобритании и «Остальной Европе». Он также появится в некоторых розничных магазинах, таких как Amazon UK (датой запуска обозначено 1 августа). Цветовая гамма модели включает три варианта цвета: пастельно-зеленый, пастельно-фиолетовый и графитово-серый.
© Антон Печеровый,
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