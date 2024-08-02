Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами

02.08.2024, MForum.ru

Информация о Poco Buds X1 просочилась несколько дней назад. Теперь новинка официально представлена в Индии. В качестве преимуществ Poco рекламирует гибридное шумоподавление до 40 дБ и 36 часов автономной работы с чехлом. 10-минутная зарядка должна обеспечить до двух часов воспроизведения музыки.

Сами наушники получили класс защиты IP54 от пыли и воды. Каждый наушник оснащен 12,4-миллиметровым титановым драйвером и двумя микрофонами с шумоподавлением до 6 м/с. Время работы аккумулятора наушников составляет до 7 часов.

Новинка поддерживает сенсорное управление, Bluetooth 5.3 и Google Fast Pair. Что касается кодеков, присутствуют SBC и AAC. Кроме того, есть игровой режим с низкой задержкой (теоретически снижается до 60 мс) и настраиваемый эквалайзер вместе с несколькими встроенными предустановками.

Poco Buds X1 поступят в продажу 5 августа в 12:00 по местному времени в Индии, цена новинки – 1699 индийских рупий.