Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами

MForum.ru
02.08.2024,
Информация о Poco Buds X1 просочилась несколько дней назад. Теперь новинка официально представлена в Индии. В качестве преимуществ Poco рекламирует гибридное шумоподавление до 40 дБ и 36 часов автономной работы с чехлом. 10-минутная зарядка должна обеспечить до двух часов воспроизведения музыки.
Сами наушники получили класс защиты IP54 от пыли и воды. Каждый наушник оснащен 12,4-миллиметровым титановым драйвером и двумя микрофонами с шумоподавлением до 6 м/с. Время работы аккумулятора наушников составляет до 7 часов.
Новинка поддерживает сенсорное управление, Bluetooth 5.3 и Google Fast Pair. Что касается кодеков, присутствуют SBC и AAC. Кроме того, есть игровой режим с низкой задержкой (теоретически снижается до 60 мс) и настраиваемый эквалайзер вместе с несколькими встроенными предустановками.
Poco Buds X1 поступят в продажу 5 августа в 12:00 по местному времени в Индии, цена новинки – 1699 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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