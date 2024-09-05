Анонсы: Acer Iconia X12 на базе MediaTek Helio G99 представлен официально

05.09.2024, MForum.ru

В преддверии IFA 2024, Acer представила свой новейший планшет Iconia X12. Новинка предназначена для работы и развлечений, предлагая большой экран с тонким корпусом, а также мощный процессор.

Acer Iconia X12 может похвастаться 12,6-дюймовым 2,5K AMOLED-дисплеем, четырьмя стереодинамиками и элегантным 6,7-миллиметровым дизайном. Работающий на процессоре MediaTek Helio G99 в сочетании с 8 ГБ памяти LPDDR4X и до 256 ГБ памяти, он обеспечивает достаточную производительность для многозадачности и сложных задач. ОС – Android 14.

Iconia X12 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для видеозвонков и селфи, а также 13-мегапиксельной тыловой камерой с автофокусом и вспышкой для съемки фотографий и видео.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с функцией быстрой зарядки. Iconia X12 оснащен портом USB Type-C, а также слотом для карт памяти microSD (емкостью 1 ТБ) и разъемом для наушников. Коммуникационное возможности включают в себя двухдиапазонный Wi-Fi 5, а также Bluetooth 5.2 и GPS.

Для повышения производительности Acer также представила ряд аксессуаров для Iconia X12. К ним относятся алюминиевый стилус, портфельный чехол со слотом для стилуса и регулируемой подставкой, а также съемная Bluetooth-клавиатура с трекпадом.

Acer установила цену в 349 долларов США / 369 евро / 2688 юаней, начало продаж – январь 2025 года.