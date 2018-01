Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018)

23.01.2018, MForum.ru

Ожидается, что на Всемирном мобильном конгрессе, компания Acer представит новые мобильные устройства. Одним из них вполне может стать планшетный компьютер Acer Iconia One 8 (2018), нацеленный в бюджетный сегмент.

Набор спецификаций Acer Iconia One 8 (2018) включает в себя 8-дюймовый дисплей разрешением 1280x800 точек, 4-ядерный 1,3 ГГц процессор в составе чипсета MediaTek MT6781A, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч. На задней панели новинка размещена камера разрешением 5 Мп, на передней – 2 Мп камера. Набор коммуникационных интерфейсов Acer Iconia One 8 (2018) ограничен Bluetooth и Wi-Fi. Также присутствует GPS-модуль. Продажи Acer Iconia One 8 (2018) начнутся уже в первом квартале текущего года по цене менее $150.