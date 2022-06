Open RAN: Open RAN получила лицензирование

09.06.2022, MForum.ru

Важное событие на рынке Open RAN. Компания Alium начала лицензировать портфель патентов Open RAN. Об этом пишет Business Wire.

Alium - это совместное предприятие MPEG LA и Unified Patents. На днях компания объявила о доступности лицензии Open RAN Patent Portfolio License (Лицензии), первого патентного пула. Это сделано с целью "устранения неопределенности лицензирования RAN".

Участники рынка Open RAN любят говорить о том, что эта технология снижает затраты операторов и повышает конкуренцию между производителями. На деле растут также и риски, с которыми может сталкиваться оператор. Идея лицензирования патентов Open RAN - попытка снизить риски получения судебных исков.

В этом деле все не так просто, как может показаться. Взять хотя бы тот факт, что для вычисления распределения роялти между владельцами патентов задействованы алгоритмы ИИ. Это, как задумывают организаторы процесса, позволит постепенно создать патентный пул с десятками тысяч патентов. В Alium также предлагают некую программу качества патентов, призванную повысить доверие рынка к стандартам Open RAN - доверие, следует признать, пока что невелико, об Open RAN говорят чуть ли не все на рынке, но инвестируют в эту технологию пока что единицы.

Тем не менее, желающие лицензировать портфель патентов Open RAN, представленный Alium, уже найдены и среди них мы можем видеть вполне солидные имена: Acer Incorporated; AT&T Intellectual Property, LLC; Cable Television Laboratories, Inc.; Comcast Cable Communications, LLC; Godo Kaisha IP Bridge 1; Koninklijke Philips N.V.; Me^a Platforms, Inc.; Mitsubishi Electric Corporation; Pantech Corporation (including Pantech Wireless, LLC); SK Telecom Co., Ltd.; and Verizon Patent and Licensing Inc.

Подробнее о Лицензии можно читать здесь.

теги: телеком Open RAN