Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области: мобильная связь появилась в селе Варваровка

MForum.ru
18.12.2024,
Жители населенного пункта Варваровка Новосибирской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету МегаФона. Это произошло в рамках совместной работы оператора и регионального министерства цифрового развития и связи по программа "Цифровая трансформация Новосибирской области".
Число жителей села - около 400 человек. В селе запущено телеком-оборудование, работающее в среднечастотных и высокочастотных диапазонах.
«Благодаря взаимодействию с региональным министерством цифрового развития и связи мы смогли предоставить доступ к цифровым услугам жителям 15-ти малых населённых пунктов региона в этом году. А это значит, что почти 3,5 тысячи сельчан получили возможность комфортно общаться по телефону с родными и близкими, дистанционно в режиме онлайн решать повседневные бытовые задачи и пользоваться современными телеком-сервисами наравне с жителями больших городов. Скорость мобильного интернета в населённых пунктах в среднем составляет 40 Мбит/с», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.
«Новосибирская область входит в число лидеров в России по доступности скоростного проводного интернета, занимая четвертое место. Крупные населённые пункты, в которых живут более 500 человек, мы на 100% обеспечили интернетом и мобильной связью в предыдущие годы. Сейчас мы строим базовые станции в малых селах, в которых от 100 жителей. По итогу этого года 86% таких сел будут на связи. Необеспеченными пока остаются 75 деревень и поселков. Ставим себе задачу за два года подключить и их», – заявил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Ранее МегаФон уже ввел в эксплуатацию 14 базовых станций в следующих населённых пунктах: Виноград Черепановского района, Ерёмино, Камышенка и Чернаковка Кыштовского района, Овчинниково и Майский Коченёвского района, Елизаветинка Чистоозёрного района, Тычкино и Соловьёвка Баганского района, Малый Тебис Чановского района, Рассказово Карасукского района, Ивушка Куйбышевского района, Чернаки Краснозёрского района, Алексеевка Чулымского района.
В 2025 году работа МегаФон по обеспечению малых населенных пунктов связью в регионе продолжится.
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теги: МегаФон развитие сетей Новосибирская область
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