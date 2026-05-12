Мобильная связь: Билайн улучшил покрытие сети 4G на озере Тургояк в Челябинской области

MForum.ru

Мобильная связь: Билайн улучшил покрытие сети 4G на озере Тургояк в Челябинской области

22.06.2026, MForum.ru

Инженеры компании установили новое телеком-оборудование на территории курорта «Золотой пляж» на северном берегу озера. По данным компании, уверенное покрытие сети сотовой связи обеспечено для жителей многочисленных гостинец и баз отдыха, расположенных вдоль озера - «Дом О. Митяева», «Дом у озера», «Золотой пляж», «Тургояк Сити», «Фонград» и «Шале Тургояк».

Новая базовая станция компании также позволила увеличить доступность и стабильность сети 4G на мысах Горн и Тещин Язык.

«Традиционно, с приходом летнего сезона, в нашу область устремляется целый поток туристов и любителей природы, чтобы насладиться уникальными видами Урала и перезагрузиться в окружении величественных гор. Мы заранее подготовили нашу инфраструктуру к предстоящей нагрузке и недавно усилили сеть 4G в жемчужине региона - на озере Тургояк», - комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

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теги: мобильная связь развитие сетей Челябинская область Билайн ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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