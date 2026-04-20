Регулирование: ФАС заставила снизить плату за использование опор контактной сети для телеком-операторов

MForum.ru
25.06.2026,
ФАС выявила антиконкурентное соглашение в Новосибирске и предписала его участникам устранить нарушение.
В исполнение предписаний ведомства тариф был снижен с 894,84 до 185 рублей в месяц.
--
Читать новости телекома в tg-канале или в ВК: Бойко про телеком в VK
--
теги: регулирование Новосибирская область ФАС антимонопольное законодательство использование контактных опор
--
Публикации по теме:
20.04.2026. И вновь об IMEI
21.03.2026. Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета
20.03.2026. Региональные операторы столкнулись с демонтажом своего оборудования с опор, принадлежащих Россетям
13.11.2025. ФАС и МТС сообщили о заключении мирового соглашения по делу о повышении тарифов
01.09.2025. Абонентам Ростелекома придется платить комиссии за пополнение счетов
16.08.2024. МегаФон отчитался за 1H2024 – позитивно
22.05.2024. ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании МТС из-за повышения тарифов
07.01.2024. T-Mobile Poland оштрафовали за рекламу тарифов
18.09.2023. ФАС против сетевой нейтральности
18.09.2023. В ФАС считают, что раздача трафика со своих устройств не может быть платной услугой
18.09.2023. ФАС против индексации по формуле «инфляция + Х»
08.02.2023. Сделан еще один шаг к продаже оператора Вымпелком
20.01.2023. Операторов сотовой связи на Тайване станет на два меньше
12.10.2022. ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства
22.02.2022. ФАС предъявила претензии к МТС - защита абонентов или бесполезная суета?
22.02.2022. Если Китай присоединит Тайвань, как это может отразиться на AMAT и ASML?
30.12.2021. ФАС обещает, что Tele2 снизит тарифы
01.12.2021. VEON закрыл сделку с Сервис-Телеком по продаже этой компании башенных активов Вымпелкома
23.11.2021. ФАС оштрафовал Tele2 на 825 тысяч рублей
04.05.2021. Об одобрении ФАС соглашения по построению сетей 5G
25.06. Nokia Autonomous Network Fabric на платформе AWS – основа конкурентоспособности операторов в эпоху ИИ?
25.06. В России восстановился рынок госзакупок VPN и защищенных каналов связи
25.06. Yadro оборудовала устройствами Kvadra аудиторию Президентской академии
25.06. ФАС заставила снизить плату за использование опор контактной сети для телеком-операторов
25.06. МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок
25.06. Билайн запустил автоперенос неиспользованных в роуминге минут и гигабайт на домашний баланс
24.06. Китайцы представили аналоги Mythos от Anthropic – но с нюансами
24.06. OpenAI представила разработанный с Broadcom ИИ-чип Jalapeño для задач инференса
24.06. Anthropic предупредила о рисках утраты контроля над самосовершенствующимся ИИ
24.06. Билайн нарастил охват сети LTE в 11 сельских районах Пензенской области
24.06. ЦОДы станут отдельным видом деятельности
24.06. МТС оснащает солнечными панелями БС в Калмыкии и Астраханской области
23.06. AST SpaceMobile продолжает наращивать группировку – еще три спутника Block2 подняты на орбиту ракетой конкурента
23.06. Импортзамещение в Китае поставило в сложное положение японских вендоров оборудования для производства полупроводников
23.06. МегаФон ускорил мобильный интернет в 12 населенных пунктах Белгородской области
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G
23.06. AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии
23.06. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч
22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном
19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5
19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность
18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии
18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console
17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69
17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов