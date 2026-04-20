Регулирование: ФАС заставила снизить плату за использование опор контактной сети для телеком-операторов

MForum.ru

Регулирование: ФАС заставила снизить плату за использование опор контактной сети для телеком-операторов

25.06.2026, MForum.ru

ФАС выявила антиконкурентное соглашение в Новосибирске и предписала его участникам устранить нарушение.

В исполнение предписаний ведомства тариф был снижен с 894,84 до 185 рублей в месяц.

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теги: регулирование Новосибирская область ФАС антимонопольное законодательство использование контактных опор

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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