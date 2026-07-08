Развитие сетей мобильной связи: В Волгоградской области запустили отечественную БС Иртея

MForum.ru
14.07.2026,
Новое оборудование развернуто в селе Горный Балыклей Дубовского района - одном из старейших населенных пунктов региона, расположенном на берегу Волгоградского водохранилища рядом с особо охраняемой природной территорией «Система балок Кучугуры-Безымянная».
Всего к началу 2027 года МТС планирует развернуть в 76 регионах страны 3800 БС «Иртея». Особенность этой российской БС – она построена на открытых стандартах Open RAN и облачных технологиях, часть функций обрабатывается в ЦОД. С конца 2024 года эти БС получили официальный статус телеком-оборудования российского происхождения. До 2030 года на сети МТС по всей стране планируется установить около 20 тысяч БС «Иртея».
«Горный Балыклей стал первой площадкой в регионе, где заработала отечественная базовая станция. В дальнейшем мы продолжим использовать современные отечественные решения для расширения покрытия и повышения качества связи в Волгоградской области», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Горный Балыклей является одним из старейших поселений Волгоградской области. Село было основано в 18 веке как казачья станица на берегу Волги и сегодня является административным центром сельского поселения, где проживает более 2 тысяч человек. Населенный пункт расположен на высоком берегу Волгоградского водохранилища, рядом расположены песчаные балки и урочища, входящие в состав природного памятника «Кучугуры-Безымянная». ||
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теги: развитие сетей мобильной связи Волгоградская область Иртея отечественное оборудование отечественные базовые станции
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