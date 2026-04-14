Микроэлектроника: Intel готова сама производить процессоры Nova Lake по техпроцессу 18A – о зависимости от TSMC можно забыть?

MForum.ru
15.07.2026,
До последнего времени план был – выпускать основную часть вычислительных блоков процессора Nova Lake на мощностях TSMC по техпроцессу 2нм (N2), где-то 60-70% объема. Остальные 30-40% американцы хотели производить на Intel Foundry по техпроцессу 18A. Но, похоже, объем собственного производства решили нарастить до уровня более 80%.
Чтобы это стало возможным, нужно было поднять показатель выхода годных (yield) нового для Intel техпроцесса. На первых этапах он был не слишком высок, порядка 65%, а сейчас, после доработок, достигает, согласно источникам из отрасли, примерно 85%. Это уже вполне приемлемый уровень для массового производства.
💎 Плюсы такого сценария для Intel и США – рост технологической независимости, больший контроль над графиком выпуска, доступностью компонентов и затратами. Возможность масштабирования производства 18А, если оно себя хорошо покажет на Nova Lake. Но давайте все же дождемся официальных подтверждений успеха от Intel, а не будем основываться на слухах с рынка. Кроме того, мощности 18A у Intel пока что весьма скромные - около 30 тысяч пластин в месяц на фабах в Финиксе, Аризона и в Хиллсборо, Орегон.
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теги: микроэлектроника техпроцессы передовые техпроцессы 18A Intel
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