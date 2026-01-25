Связь на борту самолета: Число самолетов в мире с раздачей интернета Starlink уверенно движется к 10 тысячам

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Связь на борту самолета: Число самолетов в мире с раздачей интернета Starlink уверенно движется к 10 тысячам

16.07.2026, MForum.ru

Количество самолетов, оснащенных мобильным интернет-доступом через Starlink (включая те борта, которые находятся в процессе оснащения), превысило 7 тысяч.

На этой неделе авиакомпания Frontier, американский лоукостер, объявила, что оснастит весь свой флот терминалами Starlink. У компании примерно 176 бортов (Airbus 320/321). Frontier намерена стать первым «ультра-лоукостером» в США, который предложит пассажирам интернет на борту напрямую от Starlink. Первый самолет с соответствующим оборудованием планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.

Кроме Frontier систему будут внедрять и другие авиаперевозчики, объединенные американским инвестфондом Indigo Partners: Wizz Air (Европа), Volaris (Мексика), JetSmart (Латинская Америка) и Cebu Pacific (Филиппины). Это обещает увеличение числа бортов, подключенных к низкоорбитальной спутниковой группировке Starlink еще примерно на тысячу.

Выбор авиакомпаний понятен – Starlink обеспечивает практически сплошное покрытие над территорией множества стран и над океанами, интернет от компании SpaceX отличается низкой задержкой и высокими скоростями, что заметно отличает его от «связи на борту» предыдущего поколения, которую пробовали предоставлять с помощью геостационарных спутников или наземных сетей сотовой связи.

Если российскому проекту «Рассвет» когда-либо суждено реализоваться, то в его рамках мы тоже, наверное, сможем пользоваться интернетом на борту российских самолетов (на это его пропускной способности, вероятно, хватит). Но это, скорее всего, будет совсем другой интернет, «просеянный» через замедления и запреты.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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