Связь на борту самолета: Число самолетов в мире с раздачей интернета Starlink уверенно движется к 10 тысячам

MForum.ru
16.07.2026,
Количество самолетов, оснащенных мобильным интернет-доступом через Starlink (включая те борта, которые находятся в процессе оснащения), превысило 7 тысяч.
На этой неделе авиакомпания Frontier, американский лоукостер, объявила, что оснастит весь свой флот терминалами Starlink. У компании примерно 176 бортов (Airbus 320/321). Frontier намерена стать первым «ультра-лоукостером» в США, который предложит пассажирам интернет на борту напрямую от Starlink. Первый самолет с соответствующим оборудованием планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.
Кроме Frontier систему будут внедрять и другие авиаперевозчики, объединенные американским инвестфондом Indigo Partners: Wizz Air (Европа), Volaris (Мексика), JetSmart (Латинская Америка) и Cebu Pacific (Филиппины). Это обещает увеличение числа бортов, подключенных к низкоорбитальной спутниковой группировке Starlink еще примерно на тысячу.
Выбор авиакомпаний понятен – Starlink обеспечивает практически сплошное покрытие над территорией множества стран и над океанами, интернет от компании SpaceX отличается низкой задержкой и высокими скоростями, что заметно отличает его от «связи на борту» предыдущего поколения, которую пробовали предоставлять с помощью геостационарных спутников или наземных сетей сотовой связи.
Если российскому проекту «Рассвет» когда-либо суждено реализоваться, то в его рамках мы тоже, наверное, сможем пользоваться интернетом на борту российских самолетов (на это его пропускной способности, вероятно, хватит). Но это, скорее всего, будет совсем другой интернет, «просеянный» через замедления и запреты.
--
✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK
--
теги: спутниковая связь низкоорбитальные спутниковые группировки низкоорбитальные группировки Starlink SpaceX связь на борту самолета интернет на борту самолета
--
Публикации по теме:
25.01.2026. Более 2500 самолетов получили или скоро получат терминалам Starlink
15.12.2025. NetJets - интернет от Starlink появится на 600 частных самолетах
15.08.2025. Saudia Airlines готовится подписать сделку со Starlink - более 140 бортов получат сервис связи
22.01.2025. На самолетах ATR терминалы доступа к Starlink станут стандартным оборудованием
28.03.2024. Eutelsat OneWeb заключила контракт на подключение бизнес-авиации с дочкой Boeing
31.08.2012. Трансаэро выбрало зарубежных провайдеров - с адекватными ценами!
31.08.2012. Связь на борту самолета
05.08.2012. Связь в поездах, в других движущихся близко к поверхности Земли объектах
15.10.2011. Gulf Air выпустила на линию самолет с "живым ТВ" и интернет-доступом
07.01.2011. Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.)
07.01.2011. Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.)
16.04.2010. Что случилось в телекоме и IT c 1 по 16 апреля 2010 года
15.04.2010. На четырех самолетах "Аэрофлота" появятся базы "МегаФон"
01.04.2008. Пассажиры выходят на связь. Авиакомпании получили разрешение на использование мобильных в воздухе
29.03.2008. "МегаФон" назвал партнера по обеспечению роуминга на борту самолетов
01.02.2008. Операторы установили авиасвязь. Сотовые телефоны начали работать в самолетах
14.12.2007. Инфокоммуникации. Энциклопедия MForum.ru
21.10.2007. Европейские авиакомпании разрешат разговоры по мобильникам?
16.07. НИИЭТ готовится к поставкам RISC-V микроконтроллера K1921ВГ11Т в 4q2026
16.07. Маркировка международных вызовов – удовольствие не из дешевых
16.07. Число самолетов в мире с раздачей интернета Starlink уверенно движется к 10 тысячам
16.07. В Пензенской области МегаФон улучшил покрытие 4G на территории Сердобска
16.07. МТС провела модернизацию сети LTE в забайкальском селе Гробово
15.07. МТС в Красноярском крае улучшила мобильный интернет в окружных столицах
15.07. Китай установил «временный запрет» на вывоз гелия - атака или защита?
15.07. Intel готова сама производить процессоры Nova Lake по техпроцессу 18A – о зависимости от TSMC можно забыть?
15.07. Ericsson предупреждает о росте стоимости компонентов
14.07. Intel инвестирует 5 млрд евро в мощности производственных площадок для ИИ в ЕС
14.07. Чиплетная технология - мнения
14.07. Билайн создает единую систему управления знаниями для клиентской поддержки – Minerva Knowledge
14.07. В Волгоградской области запустили отечественную БС Иртея
14.07. НИИЭТ выводит на рынок два мощных GaN-транзистора
14.07. Сигналтек и Рейдикс представили российские СХД на базе Raidix 5
16.07. Проект HMD Fusion 2 отменён из-за высокой стоимости и низкого спроса
16.07. Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro
15.07. Huawei FreeClip 2 S – обновлённые открытые наушники с улучшенной эргономикой и пространственным звуком
15.07. Huawei MatePad Air (2026) – обновлённый планшет с OLED-экраном PaperMatte и HarmonyOS
15.07. Huawei Pura 90s Pro и Pro Max выходят на глобальный рынок
14.07. Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon
14.07. Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками
14.07. Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях
13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона
13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля
10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями
10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч