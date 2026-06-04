Микроэлектроника: В инновационный центр штата Нью-Йорк прибыло передовое оборудование ASML для производства микросхем

MForum.ru
21.07.2026,
Пока что прибыла только часть оборудования ASML EUV Jigh-NA, об этом сообщила пресс-служба губернатора и агентство Reuters. Оставшееся оборудование должно прибыть в ближайшие недели, затем последует процесс сборки и пуско-наладки. Полная функциональность оборудования ожидается ближе к концу 2026 года.
В центре NanoTech это оборудование будут использовать не для массового производства, а для исследований и разработок в области проектирования и производства микросхем. Центр NanoTech должен стать аналогом бельгийской Imec для американского рынка.
Центр NanoTech управляется компанией NY Creates и сотрудничает с IBM, производителем памяти – Micron и японским вендором оборудования для производства микросхем Tokyo Electron.
Чем глубже раскол между США и Европой, тем важнее становится технологическая независимость США от Европы. Учитывая стратегическое значение производства современных микросхем, важно не только наличие собственной производственной базы, но и возможность вести самостоятельные научные и научно-производственные исследования, - отсюда задача по созданию собственного научного центра. А вот собственной разработки и производства топовых фотолитографов у США на сегодня нет, хотя, по слухам, соответствующие разработки сейчас идут.
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теги: микроэлектроника научные центры разработка микросхем научно-производственные центры США технологическая независимость
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