Развитие сетей мобильной сотовой связи: МТС в Пермском крае сообщает об улучшении качества голосовой связи и мобильного интернета LTE в зонах загородной застройки и садоводческих товариществ

22.07.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, работы затронули как густонаселенные микрорайоны, так и небольшие деревни, обеспечив жителей пригорода стабильным цифровым сигналом и поддержкой VoLTE.

В разгар летнего сезона специалисты МТС перенастроили сетевое оборудование в ключевых точках дачной застройки: в микрорайонах Голованово, Камская Долина, Оборино и Новые Ляды, а также в СНТ №40 (Нижнемостовая), в товариществах «Нива» на Восточном Обходе, «Ласьва-2» и «Вишенка» в Кукуштане. Модернизация также коснулась жителей сел Ляды, Култаево, Гамово и Сылвы, поселка Шабуничи Краснокамского района, а также деревень Гамы, Кичаново, Кондратово, Демино, Алешино, Дворцовая Слудка и квартала Западный.

«Мы видим, что дачные посёлки Прикамья постепенно превращаются в круглогодичные резиденции — люди остаются там и зимой, и в межсезонье. Поэтому мы подошли к модернизации системно: улучшили не только «летние» точки, но и транзитные зоны вдоль выездных магистралей, чтобы связь была стабильной по пути на участок и обратно. Это наш вклад в то, чтобы отдых за городом был не только спокойным, но и технологически оснащенным», – прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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теги: телеком развитие сетей мобильной связи Пермский край МТС

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