Кадры: Бёрье Экхольм возглавил Ericsson

MForum.ru
17.01.2017,
- Бёрье Экхольм приступил к исполнению обязанностей президента и главного исполнительного директора Ericsson;
- Ян Фрикхаммар назначен исполнительным вице-президентом и советником главного исполнительного директора;
- Магнус Мандерссон сохранил пост исполнительного вице-президента и советника исполнительного директора;
- Карл Мелландер продолжит исполнять обязанности главного финансового директора.
Бёрье Экхольм (Börje Ekholm) 16 января приступил к исполнению обязанностей президента и главного исполнительного директора компании Ericsson. О его грядущем назначении было объявлено 26 октября прошлого года. Ян Фрикхаммар (Jan Frykhammar), временно исполнявший эти обязанности, назначен исполнительным вице-президентом и советником исполнительного директора. Ян Фрикхаммар будет оказывать поддержку Бёрье Экхольму во время переходного периода, занимаясь вопросами корпоративного управления и повышения эффективности бизнеса.
Магнус Мандерссон (Magnus Mandersson) сохранил пост исполнительного вице-президента и советника главного исполнительного директора. На этом посту он будет отвечать за развитие отношений с клиентами. Магнус Мандерссон также останется председателем совета директоров 4-х из 10-ти регионов, в которых работает Ericsson.
Карл Мелландер (Carl Mellander) продолжит исполнять обязанности главного финансового директора компании.
«Я очень рад взять на себя обязанности президента и главного исполнительного директора Ericsson – компании, которой я всегда восхищался. Ericsson сформировал отрасль телекоммуникаций и является одним из мировых технологических лидеров. Между тем, мобильные технологии только начинают развиваться, и в ближайшие годы по мере внедрения 5G произойдет массовая трансформация всех отраслей», - комментирует Бёрье Экхольм.
«Я уверен, что Бёрье Экхольм сможет успешно возглавить новый этап развития компании Бёрье много лет входит в совет директоров Ericsson и хорошо понимает как бизнес Ericsson, так и стоящие перед компанией задачи», - комментирует председатель совета директоров Ericsson Лейф Йоханссон (Leif Johansson).
©
Публикации по теме:
28.10. [Новости компаний] Кадры: Boerje Ekholm назначен гендиректором Ericsson. Рынок встретил сообщение без оптимизма / MForum.ru
25.07. [Новости компаний] Кадры: Ханс Вестберг больше не гендиректор Ericsson / MForum.ru
19.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day 2016.02.18 / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Монитор. Подборка новостей за 3 октября 2014 года / MForum.ru
07.09. [Новости компаний] Новости. Подборка новостей за 5-7 сентября 2014 года / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами / MForum.ru
17.01. [Новинки] Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru
11.01. [ПО] Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1% / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru
10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ASUS Zenfone AR – Tango-смартфон для виртуальной и дополненной реальности / MForum.ru