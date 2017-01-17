Кадры: Бёрье Экхольм возглавил Ericsson

17.01.2017, MForum.ru

- Бёрье Экхольм приступил к исполнению обязанностей президента и главного исполнительного директора Ericsson;

- Ян Фрикхаммар назначен исполнительным вице-президентом и советником главного исполнительного директора;

- Магнус Мандерссон сохранил пост исполнительного вице-президента и советника исполнительного директора;

- Карл Мелландер продолжит исполнять обязанности главного финансового директора.

Бёрье Экхольм (Börje Ekholm) 16 января приступил к исполнению обязанностей президента и главного исполнительного директора компании Ericsson. О его грядущем назначении было объявлено 26 октября прошлого года. Ян Фрикхаммар (Jan Frykhammar), временно исполнявший эти обязанности, назначен исполнительным вице-президентом и советником исполнительного директора. Ян Фрикхаммар будет оказывать поддержку Бёрье Экхольму во время переходного периода, занимаясь вопросами корпоративного управления и повышения эффективности бизнеса.

Магнус Мандерссон (Magnus Mandersson) сохранил пост исполнительного вице-президента и советника главного исполнительного директора. На этом посту он будет отвечать за развитие отношений с клиентами. Магнус Мандерссон также останется председателем совета директоров 4-х из 10-ти регионов, в которых работает Ericsson.

Карл Мелландер (Carl Mellander) продолжит исполнять обязанности главного финансового директора компании.

«Я очень рад взять на себя обязанности президента и главного исполнительного директора Ericsson – компании, которой я всегда восхищался. Ericsson сформировал отрасль телекоммуникаций и является одним из мировых технологических лидеров. Между тем, мобильные технологии только начинают развиваться, и в ближайшие годы по мере внедрения 5G произойдет массовая трансформация всех отраслей», - комментирует Бёрье Экхольм.

«Я уверен, что Бёрье Экхольм сможет успешно возглавить новый этап развития компании Бёрье много лет входит в совет директоров Ericsson и хорошо понимает как бизнес Ericsson, так и стоящие перед компанией задачи», - комментирует председатель совета директоров Ericsson Лейф Йоханссон (Leif Johansson).