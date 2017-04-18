IoT: Nokia и Elisa испытали сеть XGS-PON 10 Гбит/c в Финляндии

18.04.2017, MForum.ru

Сеть построена по технологии XGS-PON и позволяет оператору Elisa предоставлять услуги клиентам в районе Ostrobothnia. Проведены ее полевые испытания. Сеть обеспечивает возможность симметричного доступа со скоростью 10 Гбит/c. Считается, что такие скорости уже востребованы отдельными бизнесами и домохозяйствами.

Финляндия - это одна из лидирующих стран в Европе, где внедрение ультр-ШПД уже, что называется, "назрело". Спрос на высокоскоростной доступ стабильно растет, уже более 50% домохозяйств в Финляднии пользуются услугами доступа со скоростью 100 Мбит/c. Вдобавок, по мере того, как домохозяйства становятся "умными" за счет все более широкого использования IoT-устройств, клиенты все активнее ищут провайдера, который обеспечит надежную поддержку набора сенсоров и других подключенных устросйтв, которые они используют в своих домах. Это позволяет рассматривать Финляндию в качестве подходящего полигона для отработки новых технологий.

Nokia обеспечила уже 9 коммерческих внедрений и более 40 пилотных испытаний сетей XGS-PON в мире. Решение построено на базе Nokia 7360 ISAM FX и Nokia 7368 ISAM ONT.