Фиксированный доступ: МТС готовится к запуску технологии XGS-PON в Москве

MForum.ru
15.12.2023,
В рамках подготовки технологии XGS-PON (стандарт G.9807.1) к запуску в Москве, МТС провела предкоммерческие тесты этой технологии. В тестах достигались скорости вплоть до 10 Гбит/с, что в 10 раз выше, чем доступные абонентам московских провайдеров максимальные скорости в 1 Гбит/с. Завершение тестов означает, что уже с начала 2024 года МТС сможет подключать домохозяйства в Москве с такими скоростями.
Чтобы оценить новый уровень доступных скоростей, желающим нужно будет обзавестись современным роутером с поддержкой Wi-Fi 6 (802.11 ax), который сможет выдавать скорости 5-10 Гбит/с. Собственно и от абонентских устройств требуется поддержка работы по Wi-Fi 6. Зачем такие скорости в домохозяйстве?
На сегодня это нужно далеко не каждому. Но важно, что такая возможность будет, в принципе. Кому-то приятно знать, что файл объемом в 8 ГБ с таким подключением скачается за 20-25 секунд. Кто-то много работает с тяжелым видеоконтентом. А у кого-то в семье используют много различных гаджетов - мультигигабитное подключение позволит каждому потреблять столько пропускной способности канала, не "оглядываясь" на действия других членов семьи - канала хватит на всех. А учитывая, как быстро растет потребление трафика, пройдет несколько лет и эти возможности перейдут из разряда рекордных в категорию массово востребованных.
В отличие от беспроводных сценариев и от XG-PON, технология XGS-PON обеспечивает симметричное подключение - скорости в канале "вверх" столь же внушительные, что и в направлении домохозяйства. Буква S как раз и означает "симметричный".
«Ежегодно поток информации в рунете увеличивается в среднем на 20%. Большая часть трафика - 65-70% - приходится на видеостриминг и компьютерные игры. По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие два года, а скорости доступа до 10 Гбит/с с использованием технологии XGS-PON будут востребованы в ближайшие пять лет. Чтобы удовлетворять растущие запросы абонентов, МТС планирует со следующего года подключать к линии XGS-PON жилые комплексы Москвы. Для коммерциализации технологии мы ведем переговоры с застройщиками», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.
«Уже в следующем году технология XGS-PON позволит пользователям в Москве одновременно подключать большое количество устройств и сервисов, генерирующих большой объем трафика – например, видео-стриминг в 8K качестве, онлайн-игры и обучение с AR и VR, а также соединять гаджеты в единую умную сеть. Это технологический прорыв, который через несколько лет придет в каждый современный дом», – добавил Медведев.
Было бы интересно узнать, на базе какого оборудования МТС планирует развернуть услуги, но об этом в релизе не сообщается. Отсутствие информации - тоже информация, можно предположить, что оборудование зарубежное, но это лишь догадка.
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теги: МТС XGS-PON фиксированный доступ
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