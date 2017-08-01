Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2

01.08.2017, MForum.ru

В ассортименте индийской компании Micromax появился смартфон Selfie 2, ориентированный на экономных любителей мобильного фото. В части «железа» новинку можно поставить в верхнюю часть бюджетного сегмента.

В активе Micromax Selfie 2 присутствуют чипсет MediaTek MT6737, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 64 Гб, 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек с защитным стеклом 2,5D, сканер отпечатка пальца, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Основная камера Micromax Selfie 2 базируется на 13 Мп сенсоре Sony. Кроме того, производитель обещает поддержку эффекта Бокэ, что для смартфонов с одной камерой нетипично. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, она оснащена собственной вспышкой. Продажи Micromax Selfie 2 на домашнем рынке уже начались, цена – 9 999 индийских рупий.