Анонсы: ASUS представил 6 новых моделей ZenFone 4

18.08.2017, MForum.ru

Модельный ряд компании ASUS пополнился смартфонами ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Max Pro, ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro.

Флагманом новой линейки стал смартфон ZenFone 4 Pro, построенный на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 835. Перечень основных спецификаций новинки включает в себя 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек с 2,5D-стеклом, 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Сдвоенная тыловая камера ZenFone 4 Pro представлена 12 Мп основным сенсором (f/1.7, OIS, PDAF, лазерная фокусировка) и 16 Мп сенсором с 50 мм телеобъективом, что позволяет добиться двукратного оптического зума без потерь. Фронтальная камера оснащена сенсором разрешением 8 Мп и объективом с апертурой f/1.9. Также в активе ZenFone 4 Pro присутствуют стереодинамики, поддержка двух SIM-карт, дактилоскопический сенсор, разъем USB Type C, стандартный 3,5 мм аудиоразъем и аккумулятор емкостью 3600 мАч.

Базовая модель линейки, ZenFone 4, получила 5,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1080p и 2,5D защитным стеклом, чипсет Snapdragon 660/Snapdragon 630, 4/6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, поддержку двух SIM-карт, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 3300 мАч. На задней панели ZenFone 4 разместилась сдвоенная камера, сочетающая 12 Мп сенсор с апертурой f/1.8 (PDAF, OIS) c 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом. В части записи видео поддерживается 4К. Фронтальная камера ZenFone 4 – 8 Мп с апертурой f/2.0. Новинка будет доступна в черном, белом и зеленом вариантах.

ZenFone 4 Max также оснащен 5,5-дюймовым IPS-дисплеем, однако его аппаратная часть заметно скромнее – чипсет Snapdragon 430/425, 2/3/4 Гб ОЗУ и 16/32/64 Гб встроенной памяти. Сдвоенная тыловая камера представлена двумя 13 Мп сенсорами, фронтальная – сенсором разрешением 8 Мп. Также присутствуют поддержка двух SIM-карт и сканер отпечатка пальца. Отдельно отметим аккумулятор емкостью 5000 мАч. ZenFone 4 Max будет доступен в черном, золотом и розовом вариантах.

ZenFone 4 Max Pro аналогичен ZenFone 4 Max, однако разрешение фронтальной и тыловой камер этой новинки составляет 16 Мп. Выпускаться этот аппарат будет в версиях с 2/3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.

Основные спецификации ZenFone 4 Selfie включают в себя 5,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1080 точек и 2,5D-стеклом, чипсет Qualcomm Snapdragon 430, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера ZenFone 4 Selfie – одиночная, 16 Мп. В тоже время фронтальная – сдвоенная, сочетающая 20 Мп (f/2.0, объектив 31 мм) и 8 Мп с 12 мм объективом. Для съемки в условиях низкой освещенности фронтальная камера ZenFone 4 Selfie снабжена вспышкой. Выпускаться аппарат будет в черном, зеленом, розовом и золотистом вариантах.

Последняя новинка, ZenFone 4 Selfie Pro, оснащена 5,5-дюймовым AMOLED -дисплеем разрешением 1920х1080 точек, чипсетом Snapdragon 625, 3/4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Основная камера – 24 Мп с технологией DuoPixel. Впрочем, 24 Мп в этом случае не более чем маркетинговый ход. В реальности речь идет о 12 Мп сенсоре Sony IMX362 с быстрым автофокусом и сдвоенными пикселями. В тоже время ASUS утверждает, что это делает его в 2 раза более чувствительным к свету. Однако проверить насколько все это эффективно можно будет лишь протестировав устройство. ZenFone 4 Selfie Pro поддерживает запись 4К-видео, две SIM-карты, оснащен сканером отпечатка пальцев и аккумулятором емкостью 3000 мАч. ZenFone 4 Selfie Pro будет выпускаться в черном, золотом и розовом вариантах. О ценах и сроках появления новинок в продаже ASUS сообщит дополнительно.