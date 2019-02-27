MWC 2019: ZTE Blade V10 оснастили 32 Мп камерой Smart Selfie

MForum.ru
27.02.2019,
В рамках MWC 2019 состоялась премьера смартфона ZTE Blade V10. Новинка представляет собой обновление Blade V9, получившее ряд улучшений включая AI-алгоритмы фронтальной камеры Smart Selfie. Основная задача умных алгоритмов — обеспечение качественных и детализированных сэлфи даже в условиях нехватки освещенности.
В технической части речь идет о 32 Мп модуле с апертурой объектива f/2.0. Тыловая камера ZTE Blade V10 представлена связкой из 16 Мп основного сенсора (апертура объектива f/1,8, размер пикселя 1,12 мкм, 6-линзовый объектив) и 5 Мп вспомогательного сенсора. В части остальных спецификаций ZTE Blade V10 может порадовать 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 2280х1080 точек, чипсетом MediaTek Helio P70 (8 ядер 2,1 ГГц, Mali-G72MP3), 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), NFC и аккумулятором емкостью 3200 мАч. Цветовая гамма модели включает в себя черный, синий и зеленый варианты. В нашей стране ZTE Blade V10 появится уже в апреле. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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