Слухи: Samsung Galaxy S9 будет выпущен раньше обычного

MForum.ru
08.11.2017,
Еще летом появилась информация о том, что Samsung Display начнет отгрузку OLED-панелей Galaxy S9 в ноябре, на два месяца раньше обычного. Таким образом, новый флагманский смартфон Samsung может быть выпущен заметно раньше привычного марта/апреля. Основная причина подобной спешки – необходимость конкуренции с iPhone X.
Ранее основные инсайдерские источники сообщили о том, что Galaxy S9, S9+ и Note 9 получат экраны тех же размеров, что и их предшественники. Таким образом, для флагманов корейского производителя использование бесконечных Infinity Display станет стандартом. По данным источника из азиатской блогосферы, массовое производство Galaxy S9 и S9+, с экранами 5,77 и 6,2 дюйма, стартует уже в следующем месяце. Основная модернизация затронет аппаратную платформу. Также инсайдеры говорят о глобальном изменении задней панели устройства, а значит в Galaxy S9 и S9+ вполне могут получить сдвоенные камеры. В тоже время эти смартфоны не получат размещенные под экраном сканеры отпечатка пальца, а основной упор, в качестве дополнительного биометрического решения, будет сделан на распознавании лиц.
© Антон Печеровый,
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