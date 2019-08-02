Слухи: Готовится к релизу новый Samsung Galaxy Active

02.08.2019, MForum.ru

В сеть попали пресс-фото защищенного смартфона Samsung Galaxy Active нового поколения. Аналогично своим предшественникам, новинка получила крепкий корпус, защищающий новинку от падений и влаги, аппаратные кнопки под экраном и начинку близкую к Samsung Galaxy S9.

Спецификации Samsung Galaxy Active включают в себя 5,2 дюймовый дисплей разрешением 2540x1440, чипсет Exynos 9801, 4 Гб ОЗУ, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч. Скорее всего, новинка станет эксклюзивом американского оператора AT&T, а ее анонс состоится 9 августа.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidheadlines.com

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