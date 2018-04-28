Слияния и поглощения: Евросеть сольется со Связным. Чтобы выжить

MForum.ru
28.04.2018,
После "раздербанивания" Евросети, которое провели "ВымпелКом" и "МегаФон", для остатков компании наступили сложные времена. Объединение половинки "Евросети" и "Связного" стало вопросом времени. И вот это время пришло - подписано соглашение между "Группой SLV" и ПАО "МегаФон" об объединении активов. В объединенной компании на долю мегафоновской дочки Lefbord Investment Limited останется 25% (сейчас компании Lefbord через компанию Euroset N.V. принадлежит 100% уполовиненной Евросети). Остальное будет принадлежать кипрскому офшору DTSRetail LTD, который сейчас контролирует операционные компании группы "Связной". Контролирующим акционером предлагается считать Группу SLV.
В активе объединенной компании - более 5 тыс. салонов в России и более 30 тыс. продавцов-консультантов. Проходимость салонов - более 2 млн человек в день. В пассиве - две весьма различающихся корпоративных культуры, которые не просто будет "поженить".
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© Алексей Бойко,
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Объединение Связного и Евросети приведет к созданию крупнейшей в мире розничной сети в сегменте высоких технологий
28 апреля 2018 года – Москва, Россия. Группа SLV, контролирующий акционер группы компаний Связной, и ПАО «МегаФон», владеющее 100% акций группы компаний Евросеть, сообщают о подписании соглашения об объединении розничных сетей Связной и Евросеть. Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, ПАО «МегаФон» приобретает миноритарную долю.
Объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более 5 тысяч) и видит свою миссию в увеличении доступности и понимания потребителями современных высокотехнологичных продуктов. С этой целью более 30 тысяч продавцов-консультантов помогают клиентам актуализировать свои знания в мире высоких технологий. Ежедневно магазины розничной сети посещают более 2-х миллионов человек.
В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания «МегаФона» Lefbord Investment Limited, передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы Евросеть, кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы Связной. В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в Совете Директоров в Объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.
Объединение двух ключевых игроков на рынке технологичного ритейла создает дополнительные возможности для развития. В результате консолидации ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Объединенная компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития. По итогам 2017 г. выручка от онлайн-продаж объединенной компании составила примерно 22 млрд рублей.
Олег Малис, основатель Группы SLV: «Эта сделка отражает нашу стратегию. Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания – это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики. Каждый день мы рассказываем миллионам людей, как новейшие технологии способны изменить их жизнь к лучшему. Мы стараемся сделать сложное простым для понимания и использования нашими клиентами».
Сергей Солдатенков, генеральный директор ПАО «МегаФон»: «Мультибрендовые сети – стратегически важный канал дистрибуции для «МегаФона». Мы считаем, что объединение с успешной розничной сетью с сильным брендом позволит нам лучше понимать потребности пользователей, а также повысить качество обслуживания. Мы рады сотрудничеству с партнером Группой SLV и уверены, что «МегаФон» выиграет от работы с опытной и профессиональной командой, которая будет управлять объединенной розницей. Мы также считаем, что объединение Евросети и Связного – это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке».
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