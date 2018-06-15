Акции: Билайн приглашает в салоны - эксклюзивный акционный тариф "Поговорим"

MForum.ru
15.06.2018,
Основные особенности акционного тарифа "Поговорим" - это безлимитные звонки на все номера, а также пакеты мобильного интернета. Подключиться к тарифу "Поговорим" можно только в салонах "Билайн" и "Ноу хау" с 14 июня.
В пакет включено 5 ГБ мобильного интернета, звонить можно без ограничений, включая поездки по стране, отовсюду, где есть сеть "Билайн" (кроме Чукотского АО), на любые номера любых операторов. Пакет обновляется ежемесячно. Абонентская плата составляет в Москве и некоторых филиалах 200 рублей, а в большинстве регионов - 175 руб.
Ирина Лебедева, вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом»: «Собственная сеть офисов продаж «Билайн» выросла в два раза и стала одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы не только становимся ближе к клиентам, но и хотели бы, чтобы ярких поводов приходить в наши салоны становилось как можно больше. Для тех, кто предпочитает голосовое общение и хочет стать эксклюзивным обладателем настоящего безлимитного тарифа, мы создали особенный тариф «Поговорим».
Тариф акционный, поэтому перейти на него нельзя, он доступен только для новых подключений в течение неполных трех месяцев - с 14 июня по 31 августа. Подробнее о тарифе на сайте компании.
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