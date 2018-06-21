Итоги квартала: МегаФон отчитался за 1q2018 - прибыль компании растет, абоненты уходят

Пресс-релиз: «МегаФон» объявляет результаты за 1 квартал 2018 года

Москва, Россия (21 июня 2018 года) – ПАО «МегаФон» («МегаФон» или «Компания» и, в случае ее упоминания с консолидируемыми дочерними компаниями, «Группа») (LSE: MFON), национальный российский оператор цифровых возможностей, объявляет финансовые[1] и операционные результаты за 1 квартал 2018 года

Основные финансовые и операционные показатели телеком-сегмента за 1 квартал 2018[2] года

· Консолидированная выручка телеком-сегмента выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года[3] и достигла 76 459 млн руб.

· Показатель OIBDA[4] телеком-сегмента вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 30 566 млн руб.

· Показатель рентабельность OIBDA4 телеком-сегмента составил 40,0% по сравнению с 39,0% в первом квартале 2017 года

· Чистая прибыль[5] телеком-сегмента выросла на 57,2% по сравнению с прошлым годом и составила 6 037 млн руб.

· CAPEX телеком-сегмента увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8 491 млн руб.

· Свободный денежный поток для акционеров телеком-сегмента снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 118 млн руб., достигнув чистого денежного оттока в размере 153 млн руб.

· Чистый долг телеком-сегмента на 31 марта 2018 года составил 231 790 млн руб.

· Число мобильных абонентов снизилось на 1,4% за год и составило 76,2 млн человек на 31 марта 2018 года[6]

Сергей Солдатенков, генеральный директор Компании, прокомментировал финансовые и операционные результаты телеком-сегмента:

Финансовые результаты

«МегаФон» продолжает активно работать над реализацией цифровой стратегии, что позитивно сказывается как на финансовых результатах Компании, так и на дальнейшем укреплении трендов роста российского телеком рынка в целом. В первом квартале консолидированная выручка телеком-сегмента выросла на 2,6%, при этом выручка от оказания услуг мобильной передачи данных выросла на 11%. Такой значительный рост сегмента мобильной передачи данных был обеспечен расширением портфеля цифровых услуг. В марте мы обновили тарифную линейку «Включайся!», включив в тарифы больше востребованных и популярных у наших цифровых абонентов услуг и продуктов на основе результатов исследования их поведения. По итогам первого квартала тарифами «Включайся!» воспользовались более 11 млн абонентов.

Показатель OIBDA увеличился на 5,3% по сравнению с прошлым годом до 30,6 млрд руб., включая эффект от перехода на новый стандарт учета МСФО 15. Без учета влияния МСФО 15 показатель OIBDA увеличился на 3,4%.

25-летие «МегаФона»

С гордостью хочу отметить, что в этом году «МегаФону» исполнилось 25 лет. С самого основания «МегаФон» находился на передовой инноваций. Мы первыми на рынке изучали, тестировали, внедряли технологии, задавали тренды. Мы были пионерами в использовании технологий - SMS, MMS, мобильное телевидение, 3G, 4G+, 5G. Сегодня «МегаФон» по-прежнему устремлен в будущее: мы создаем цифровые платформенные решения, делаем «умными» целые отрасли и города. Наша цель – стать лидером цифровой экономики к 2020 году, ключевым партнером государства и «проводником цифровизации» для бизнеса и общества.

Новые услуги для цифровых клиентов

Мы постоянно расширяем экосистему наших цифровых услуг и создаем новые возможности для наших абонентов, продолжаем улучшать клиентский опыт. Инвестируя в технологии и идеи, мы создаем удобные и популярные сервисы, повышая лояльность и LTV наших абонентов, и в то же время обеспечивая дополнительную монетизацию услуг передачи данных.

В первом квартале мы протестировали универсальную технологию мобильной идентификации Mobile Connect, ставшую первым шагом к универсальной идентификации граждан. В апреле мы изменили подход к использованию международного роуминга и запустили опцию «Роуминг, гудбай», которая позволяет нашим абонентам пользоваться за границей интернетом, звонками и SMS по стоимости и условиям домашнего тарифа.

В апреле «МегаФон» вышел на московский рынок услуг онлайн-заказа такси, инвестировав в компанию ООО «Сити-Мобил», московский агрегатор такси. Запуск данного проекта позволит нам в скором времени предоставить доступ к популярному сервису, тем самым повысив лояльность и LTV абонентов, и обеспечит дополнительную монетизацию услуг передачи данных.

Для корпоративных клиентов мы запустили первый на рынке тариф-конструктор «Управляй!», созданный на основе анализа больших данных. Он учитывает конкретные потребности бизнеса. Клиенты могут выбирать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника, настроить необходимое соотношение «минуты-гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы. Впервые корпоративные клиенты смогут использовать кэшбэк – накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг.

Для легкого управления всеми услугами сразу мы создали революционное решение – платформу «МегаФон.Бизнес». Это интеграционный проект, который объединяет информационные и биллинговые системы «МегаФона» на одной платформе, использует принцип таргетинга и анализ больших данных. Платформа позволяет в несколько кликов подключать услуги, в том числе решения партнеров, следить за состоянием счета.

Оптимизация розницы и завершение сделок по «Евросети» и «Связному»

В мае мы завершили объединение розничных сетей «Евросети» и «Связного», обменяв свои акции «Евросети» на долю в группе «Связной», которая составит 25% плюс 1 акция после выполнения определенных условий. В результате мы стали партнерами крупнейшей в телекоммуникационном секторе сети салонов сотовой связи.

Бренд «Евросеть» перестанет существовать приблизительно через год, и все салоны будут переведены под бренд «Связной». Компания изменит фокус с продаж сим-карт, оборудования и аксессуаров на активную продажу и продвижение современных цифровых электронных устройств и решений, устройств виртуальной и дополненной реальности.

Представленная стратегия станет началом трансформации «Связного» в ритейлера, который будет активно развивать собственную платформу онлайн-продаж и реализовывать стратегию омниканального развития.

Цифровая экономика

«МегаФон» – активный участник государственной программы цифровизации российской экономики. Обладая лучшей в отрасли инфраструктурой, технической и аналитической базой, мы уже сегодня реализовываем программу цифровой экономики через комплексные решения и партнерства с региональными властями.

Во время проведения Петербургского Международного Экономического Форума мы подписали соглашения о сотрудничестве с правительствами Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области, в рамках которых будут реализованы проекты, направленные на развитие новых цифровых технологий и услуг ИКТ, в том числе, в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и проектов с использованием технологий 5G/IMT-2020 в различных отраслях городской жизни: в сфере госуслуг, в коммунальном хозяйстве, медицине и туризме.

Для ускоренного внедрения и увеличения портфеля интегрированных платформенных цифровых решений в области «безопасного города» дочерняя компания «МегаФона» ООО «Цифровые Бизнес Решения» приобрела ООО «УК Технологии Проектных Инвестиций» у крупнейшего российского системного интегратора ГК «Техносерв». Данное приобретение дает нам необходимые ресурсы для быстрой реализации проектов в рамках государственной программы по повышению уровня безопасности населения, инфраструктуры, экологической безопасности и безопасности на транспорте.

Сети 5G

В апреле мы приобрели ООО «Неоспринт», владеющее частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве, важном для Компании регионе. Полученный спектр, полностью доступный и применимый, высоко востребован для строительства сетей 5G в столице и уже был задействован для развёртывания тестовой сети 5G в Москве в рамках мероприятий Чемпионата Мира по футболу.

Сотрудничество лидеров отраслей

Еще одним шагом к лидерству в цифровой экономике стало наше решение объединить усилия ООО «Финансовые Инвестиции» (дочерняя компания USM Holdings), АО «Газпромбанк» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех») для развития цифровых услуг, блокчейн-решений и реализации проектов в сфере цифровой экономики. Сотрудничество позволит объединить опыт лидеров бизнеса в своих отраслях: в телекоммуникациях, ИТ, финансовых услугах и высокотехнологичных отраслях промышленности для выхода на новые рынки и создания решений на стыке отраслей.

Для выполнения этой цели «МегаФон», ООО «Финансовые Инвестиции», АО «Газпромбанк» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» создали совместное предприятие. Вначале «МегаФон» внес в уставный капитал совместного предприятия 11 500 100 принадлежавших ему акций класса А Mail.Ru в результате нескольких сделок. Затем «МегаФон» продал 55% имеющейся доли в уставном капитале совместного предприятия компаниям ООО «Финансовые Инвестиции», АО «Газпромбанк» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» за денежное вознаграждение в размере $247,5 млн. В результате этой продажи «МегаФон» больше не обладает контролем над Mail.Ru и, соответственно, будет учитывать свою инвестицию в Mail.Ru по методу долевого участия.

Самый быстрый мобильный интернет

В Барселоне на Mobile World Congress «МегаФон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной связи» от компании Ookla, мирового лидера в области тестирования и анализа интернета. По результатам замеров скорости доступа в интернет наших российских абонентов «МегаФон» показал самые высокие скорости в стране среди всех мобильных операторов. Средняя скорость загрузки данных на устройство в Москве составила — 40,34 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 26,77 Мбит/с, по России — 25,04 Мбит/с.