Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625

MForum.ru
07.09.2018,
Компания Lenovo официально представила смартфон Motorola P30 Play. Новинка получила стеклянный корпус защитным 2,5D-стеклом Gorilla Glass с обеих сторон. Диагональ экрана – 5,86 дюйма, при разрешении 1520х720 точек, что дает соотношение сторон 19:9. Отношение площади экрана к площади передней панели составляет 86%.
Внутри Motorola P30 Play расположились чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Основной сенсор сдвоенной тыловой камеры – 13 Мп с апертурой объектива f/2.0 и AI-алгоритмами улучшения качества фото. На передней панели расположился 8 Мп сенсор с поддержкой распознавания лиц.
Дактилоскопический сенсор находится на задней панели. ОС – Android Oreo с оболочкой ZUI 4.0. Продажи Motorola P30 Play начнутся 15 сентября по цене 1899 юаней ($278).
© Антон Печеровый,
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