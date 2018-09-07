Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625

07.09.2018, MForum.ru

Компания Lenovo официально представила смартфон Motorola P30 Play. Новинка получила стеклянный корпус защитным 2,5D-стеклом Gorilla Glass с обеих сторон. Диагональ экрана – 5,86 дюйма, при разрешении 1520х720 точек, что дает соотношение сторон 19:9. Отношение площади экрана к площади передней панели составляет 86%.

Внутри Motorola P30 Play расположились чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Основной сенсор сдвоенной тыловой камеры – 13 Мп с апертурой объектива f/2.0 и AI-алгоритмами улучшения качества фото. На передней панели расположился 8 Мп сенсор с поддержкой распознавания лиц. Дактилоскопический сенсор находится на задней панели. ОС – Android Oreo с оболочкой ZUI 4.0. Продажи Motorola P30 Play начнутся 15 сентября по цене 1899 юаней ($278).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч / MForum.ru

[Новости компаний] Пятое поколение: LG и Sprint работают над созданием первого в США смартфона с поддержкой 5G / MForum.ru

[ПО] Анонсы: Объявлено, какие смартфоны Motorola будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Motorola Moto Z3 – модульность и 5G / MForum.ru