Телеком: MediaTek испытала прототип мобильной платформы 5G

10.01.2019, MForum.ru

Полноценным тестом прототипа смартфона 5G это назвать сложно, платформа работала с генератором сигналов, а не с реальной сетью 5G. Зато устройство было портативным, хотя точные его размеры и не сообщаются.

Для теста была собрана следующая схема:

источник схемы: microwavejournal.com

Генератор сигналов R&S SMW200A эмулировал сигнал базовой станции в миллиметровом диапазоне. Сигнал принимал испытуемый прототип смартфона, выполненный на базе мобильной платформы MTK. Прототип размерами примерно с обычный мобильный телефон создан с использованием технологии интегрированного массива антенн и поддерживает технологии слежения за лучом и формирование луча.

Заявленная цель теста - проверка характеристик сигнала и его распространение в различных средах, как внутри, так и вне помещений, а также исследование эффектов, которые отслеживание луча и переключение антенной решетки оказывает на стабильность сигнала в миллиметровом диапазоне частот.

Сообщается, что тест прошел успешно. К сожалению, компания MTK пока не сообщает, выполнена ли эта платформа на базе чипсета MediaTek Helio M70 с поддержкой 5G или в ее основе иная микроэлектроника. Нет данных и о сроках возможной коммерческой доступности платформы.

По материалам: microwavejournal.com

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теги: пятое поколение MTK MediTek 5g прототипы смартфон