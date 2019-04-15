Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A10

MForum.ru
15.04.2019,
В российской рознице появился смартфон Samsung Galaxy A10. О старте приема предварительных заказов на эту модуль мы писали ранее. Тогда же упоминалась цена 8 990 рублей. Однако, до прилавков Samsung Galaxy A10 добрался по более высокой цене.
Напомню, спецификации Samsung Galaxy A10 включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением HD+ и каплевидным вырезом, чипсет Samsung Exynos 7884 Octa с 8-ядерным процессором, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3400 мАч. Купить Samsung Galaxy A10 в черном, синем и красном цветах можно будет за 9990 рублей.
© Антон Печеровый,
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