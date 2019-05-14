Телеком: ВымпелКом предлагает интернет-сервисам экономить на телефонии

MForum.ru

Телеком: ВымпелКом предлагает интернет-сервисам экономить на телефонии

14.05.2019, MForum.ru

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ВымпелКом предлагает доступ к новой B2S платформе, адресованной онлайн-сервисам. Благодаря предоставлению доступа к API, можно интегрировать привычные продукты и платформу ВымпелКом, создать новые голосовые сервисы и мобильные приложения для бизнеса, не вкладываясь в инфраструктуру. То есть сэкономить своим клиентам вплоть до нескольких миллионов долларов.

Билайн

Что дает клиенту такое подключение? На платформе ВымпелКом можно реализовать любые сценарии управления вызовами из программной среды. Пользователям уже доступны такие базовые сервисы, как управление маршрутизацией входящих вызовов, запись разговора, аналитика по API, инициация вызовов и синтез речи.

Задача платформы, помочь сервисам уходить от неэффективных холодных обзвонов новым сценариям голосовых коммуникаций. По-сути, речь идет о возможности кастомизации сценариев общения под каждого конкретного клиента.

В частности, платформа позволяет соединять клиента с одним и тем же менеджером в компании, который видит содержание предыдущих разговоров. Среди других особенностей - платформа может соединять продавцов и покупателей так, что им не будут известны телефонные номера друг друга, это повышает уровень цифровой безопасности клиентов.

Александр Попов, руководитель Департамента фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «ВымпелКом»: «Мы планируем развивать технологии для сервисных цифровых компаний. У нас есть готовое интегрированное решение для осуществления голосовой коммуникации, которое легко использовать в собственной архитектуре любого приложения или интернет-сервиса».

Решение уже апробировано, им пользуется одна из крупных онлайн-досок объявлений.

Кому, прежде всего, Билайн адресует свою платформу: финансовым сервисам, интернет-магазинам, доскам объявлений, компаниям, обеспечивающим онлайн-бронирование, другим сервисам.

Платформа запущена в тестовом режиме в 4q2018, с начала этого года к проекту начали подключаться первые клиенты из числа крупнейшие интернет-сервисы.

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теги: телеком Билайн B2B

© Алексей Бойко, MForum.ru

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