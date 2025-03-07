Искусственный интеллект: Билайн Big Data & AI повысил точность распознавания речи в аудиозаписях до 85%

07.03.2025, MForum.ru

Команда Билайн Big Data & AI сообщает о достижении уровня точности распознавания в 85% в домене телефонных разговоров. Это стало возможным за счет применения современных архитектур и дообучения модели на 1000 часов профессионально размеченных данных и еще 3000 часов "псевдоразметки" (когда размеченные данные объединяют с лингвистической моделью и декодером, что позволяет предсказывать неразмеченные данные).

Речевая аналитика Билайна построена на основе технологии автоматического распознавания речи, которая использует машинное обучение для преобразования аудиофайлов в текст. Алгоритмы позволяют анализировать запись на основе таких метрик, как время разговора, количество перебиваний и пауз, скорость речи, возраст и пол говорящих, эмоциональный окрас речи. Анализ производится, если есть согласие.

Одно из применений технологии - суммаризация записи, то есть автоматическое формирование краткого текстового изложения разговора. Такой функционал полезен во многих случаях, например, востребован B2B-клиентами для мониторинга качества обслуживания и проверки корректности ведения диалогов службами продаж и поддержки клиентов.

Технологию анализа речи, разработанную Билайном, можно интегрировать с другими сервисами и приложениями (API-сервис). Речевая аналитика, например, встроена в решение Билайна для офисной телефонии - Облачная АТС. Сервис может обработать до 100% записей, если у клиента есть правовые основания на такой анализ.

Альберт Идиятуллин, ИТ-директор VocaTech:

«Технология распознавания речи Билайна полностью совместима с линейкой наших звукозаписывающих устройств и речевой аналитикой VocaTech. Для улучшения качества обслуживания в точках продаж применяются аудиобейджи — компактные устройства, которые размещаются на одежде сотрудников и ведут качественную аудиозапись даже в шумных помещениях. Клиенты заблаговременно предупреждаются о записи разговора. Сделанная за день запись отправляется в облачное хранилище, где происходит распознавание и анализ речи. В результате лица, принимающие решения, получают объективный отчет, позволяющий оценить, соблюдение сотрудниками требований к обслуживанию посетителей, найти лучшие практики и повысить качество клиентского сервиса и продажи».

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«Мы продолжаем развивать технологии, чтобы не только улучшать телеком-бизнес компании, но и предоставлять другим компаниям качественные инструменты повышения эффективности их бизнеса. Наша команда уверенно движется в сторону создания собственных высокотехнологичных решений, которые не зависят от сторонних разработок. И речевая аналитика хороший пример этому. По качеству и скорости работы она уже сейчас способна закрывать потребности, связанные с аналитикой клиентского сервиса, и все больше внутренних продуктов компании переходят на ее использование».

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теги: искусственный интеллект распознавание речи Билайн Вымпелком операторские применения

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