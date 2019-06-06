MForum.ru
06.06.2019,
В рамках акции #БЕГИ_ХВАТАЙ SALE сеть магазинов M.Видео предлагает приобрести смартфон Яндекс.Телефон всего за 9 990 рублей. Таким образом, спустя всего полгода после релиза, эта новинка подешевела почти вдвое. Стартовая цена Яндекс.Телефон составляла 17 990 рублей.
Напомню, спецификации Яндекс.Телефон включают в себя 5,65-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16+5 Мп), 5 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 3050 мАч. Отдельно отметим поддержку NFC, которая в недорогих смартфонах еще не стала стандартом. ОС – Android 8.1 Oreo с набором сервисов Яндекс. Окончание акции #БЕГИ_ХВАТАЙ SALE – 12 июня.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno появился в России / MForum.ru
30.04. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: Тариф "Социальный пакет" Билайн: простые и удобные решения для общества / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон теперь за 13 990 рублей / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Telegram: Вице-премьер РФ обсудит 5G / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Случайно раскрыты подробности о Яндекс.Телефон / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон – теперь за 9 990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.2 в России оценен в 8990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Fit / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Huawei P Smart Z / MForum.ru
04.06. [ПО] Анонсы: iOS 13 и iPadOS представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Samsung Galaxy M40 / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Sony Xperia 1 в Европе / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y17 появился в России / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Realmi выходит на российский рынок / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Redmi 7A представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru