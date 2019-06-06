Анонсы: Яндекс.Телефон – теперь за 9 990 рублей

06.06.2019, MForum.ru

В рамках акции #БЕГИ_ХВАТАЙ SALE сеть магазинов M.Видео предлагает приобрести смартфон Яндекс.Телефон всего за 9 990 рублей. Таким образом, спустя всего полгода после релиза, эта новинка подешевела почти вдвое. Стартовая цена Яндекс.Телефон составляла 17 990 рублей.

Напомню, спецификации Яндекс.Телефон включают в себя 5,65-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16+5 Мп), 5 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 3050 мАч. Отдельно отметим поддержку NFC, которая в недорогих смартфонах еще не стала стандартом. ОС – Android 8.1 Oreo с набором сервисов Яндекс. Окончание акции #БЕГИ_ХВАТАЙ SALE – 12 июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mvideo.ru

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