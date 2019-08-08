Слухи: Motorola One Zoom оснастят четырьмя камерами

08.08.2019, MForum.ru

Появились подробности о фоточасти смартфона Motorola One Zoom, также упоминаемом под именем Motorola One Pro. Ожидается, что эта новинка будет оснащена тыловой камерой с 4 сенсорами. Основным станет датчик разрешением 48 Мп

Второму модулю приписывают широкоугольную оптику с углом обзора 117 градусов. Третий датчик изображения, оснащенный телеобъективом, будет использоваться для реализации пятикратного гибридного зума. Разрешение четвертого модуля составит 5 Мп, он будет использоваться для реализации портретного режима с размытием фона. В части записи видео упоминается режим 2160p@30fps. Разрешение фронтальной камеры новинки составит 25 Мп. В части остальных спецификаций известно о 8 Гб ОЗУ и128 Гб встроенной памяти. Возможная цена Motorola One Zoom – 429 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Moto E6 представлен официально / MForum.ru

[Новости компаний] Телеком. Микроэлектроника: В США пробуют ограничить монополизм Qualcomm / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Motorola One Vision c 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru