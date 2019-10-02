Анонсы: GoPro представила камеры Max и HERO8 Black

MForum.ru
02.10.2019,
Компания GoPro представила новые камеры Max и HERO8 Black. GoPro Max представляет собой универсальную камеру с двумя объективами и встроенным фронтальным дисплеем. GoPro HERO8 Black – усовершенствованная флагманская модель со стабилизацией HyperSmooth 2.0 и функцией TimeWarp 2.0, автоматически регулирующей скорость видео одним касанием.
GoPro Max обладает водонепроницаемостью на глубине до 5 метров. Ее можно использовать как камеру HERO с одним объективом и максимальной стабилизацией, как устройство с двумя объективами для сферической съемки или как универсального помощника для ведения видеоблогов. Технически речь идет о сферическом видео 5.6K30, видео 1440p60 и 1080p60 в режиме HERO, а также фото 5,5 Мп в режиме HERO и панорамных фото 6,2 Мп в режиме PowerPano. Цена GoPro Max 42 990 рублей. Начало российских продаж – 25 октября.
В основе HERO8 Black лежит предыдущая модель, но производитель для нее заявляет «непревзойденную производительность». Также в пресс-релизе упоминается модернизированная функция «Суперфотка», которая обеспечивает четкие динамичные снимки в HDR. В новом режиме LiveBurst выполняется съемка в течение 1,5 секунды до и после спуска затвора в разрешении 12 Мп (4K 4:3З). За качественный звук в HERO8 Black отвечает фронтальный микрофон, оптимизированный для работы при сильном ветре, чтобы звук на видео всегда был на высшем уровне. Съемка видео ведется в разрешения 4K60fps и 1080p@240fps. Цена HERO8 Black – 34 990 рублей, купить ее в России можно будет начиная с 22 ноября.
© Антон Печеровый,
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