Анонсы: Новости робототехники и летающих беспилотников. Выпуск 70

Система отличается легкостью освоения, высокой точностью операций, бюджетной ценой, связью с “облаком”, куда пользователи могут загружать результаты успешных операций и коллаборативностью - возможностью работать в непосредственной близости от человека. Подробнее об этом: http://robotrends.ru/pub/1702/franka-emika---byudzhetnyy-_umnyy_-kollaborativnyy-robot

Подводный телеуправляемый робот "Моби Дик" погрузился на дно Голубого озера в Кабардино-Балкарии, самого глубокого озера в европейской части России. Это первый отечественный ТНПА, который достиг дна Голубого озера, погрузившись на 220 метров, - уверены участники экспедиции. Фото, видео: http://robotrends.ru/pub/1702/volgogradskiy-mobi-dik-issledoval-dno-golubogo-ozera

Искуственный интеллект (искин), справляющийся с написанием исковых заявлений на базе предоставленной ему в электронном виде документации, заменит юристов Сбербанка, которые сейчас выполняют эту работу. Часть людей переучат, другие пойдут под сокращение. Проесс перехода на "роботов-юристов" в Сбере завершится в первом полугодии 2017 года. http://robotrends.ru/pub/1702/v-sberbanke-iskin-yurist-pozvolit-otkazatsya-ot-3-tysyach-rabochih-mest

Liberation - это искин (ИИ), построенный в Университете Карнеги Меллон с нуля для игры в покер с любым числом игроков (до 5, включая ИИ). На днях Liberation примет участие в турнире с призом в $200 тысяч.

http://robotrends.ru/pub/1702/iskin-liberation-sygraet-v-pokernom-turnire

АНПА HAUV от Bluefin Robotics, США - совсем не новинка. Комплекты Mk19 у компании закупали ВМС США. Вышла модификация HAUV - 3. Похожий на ТНПА и поддерживающий эту функциональность, аппарат при этом умеет самостоятельно обследовать корпус судна в его подводной части. Удобная штука с целым набором применений. Интересен HAUV и тем, что в нем используются трастеры на базе безосевых кольцевых моторов-движетелей IntegratedTrusters, выпускаемых по лицензии фирмой TSL Technology Ltd. Подробнее об аппарате:

http://robotrends.ru/robopedia/hauv

Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC предсказала 35% прирост числа роботов, используемых в логистике, управлении ресурсами, здравоохранении и коммунальном хозяйстве к 2019 году. Широкое распространение роботизированных систем стартует уже в 2017 году, основным ограничивающим и сдерживающим фактором послужит уровень развития ПО.

http://robotrends.ru/pub/1702/v-2017-godu-roboty-stanut-meinstrimom

Людей задействуют только на разгрузки фур с сырьем и погрузке готовых продуктов. В дальнейшем планируется постепенная автоматизация всего производства группы. Объемы планируемых сокращений не озвучены. Завод планируется открыть до конца 2017 года

http://robotrends.ru/pub/1702/v-podmoskovnoy-kashire-gruppa-cherkizovo-postroit-polnostyu-avtomatizirovannyy-zavodt

Напомню, это проект разработчиков из Гарварда, США. В 2011 году они представили группу из 25 небольших (около 3 см) автономных роботов, старающихся собраться в группу. К 2015 году размер популяции достиг тысячи штук. Роботы обмениваются сигналами в ИК-диапазоне. В движение их приводят три небольшие ноги, и связанные с ними миниатюрные электрические вибромоторчики. На этот раз роботы исходно находятся в упорядоченном "каре". После получения задания роботы самостоятельно определяли, являются ли они частью фигуры, которую нужно сформировать или стали "излишками" и им нужно покинуть точку сборки. Уходили они от роя, ориентируясь "на свет" или "от света". Оставались боты, формирующие заданную фигуру. Исследователи уверены, что эти эксперименты в дальнейшем помогут в разработке модульных самособирающихся роботов или программируемых материалов. Видео. Подробнее об исследованиях в области группового взаимодействия роботов:

http://robotrends.ru/robopedia/podderzhka-gruppovogo-vzaimodyaystviya.-gruppy-robotov

Число рабочих мест в Японии из-за роботов и систем ИИ к 2030 году сократится на 2.4 млн. Сокращение будет на 7.4 млн мест, но откроется 5 млн вакансий для специалистов в области робототехники и ИИ. А вы уже начали переучиваться на такого специалиста? http://robotrends.ru/pub/1702/chislo-rabochih-mest-v-yaponii-iz-za-robotov-i-sistem-ii-k-2030-godu-sokratitsya-na-2.4-mln

Это, вероятно, первый общеевропейский документ, предназначенный для регулирования процессов автоматизации и роботизации в Европе. Речь идет о проекте документа под названием DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)).

http://robotrends.ru/pub/1702/evroparlamentu-predstavili-proekt-rezolyucii-kotoraya-zalozhit-osnovy-regulirovaniya-robototehniki

Роботы-компаньоны, всевозможные "болталки" настольного типа, неподвижные и мобильные, "взорвут" рынок в 2017 году. Выбирать можно будет между несколькими моделями, только на CeBIT2017 их показали японцы и китайцы. А еще ведь на подходе Jibo и другие "американцы". И может быть "допилят" таки российского Лекси? Все эти роботы пока что, мягко говоря, средненько справляются с "разговорами", но спрос на домашний ИИ, "консьержей" и "компаньонов", похоже, уже сформирован и покупать их будут. А вы себе такого хотели бы приобрести? И ребенка ему "воспитывать" доверите? Встречайте очередного "болтуна" из Китая - PuddingBeanQ http://robotrends.ru/robopedia/puddingbeanq.

Hanson Robotics показала на CES2017 мини-Энштейна Сколько специалисты по социальным роботам не твердят про эффект "зловещей долины", все равно на рынке есть компании, которые упорно пытаются разрабатывать роботов-андроидов с высоким сходством с человеком. Hanson Robotics с ее изделиями - один из ярких примеров такого подхода. Вот и на CES2017 компания привезла сразу два варианта своих андроидов - попроще-подешевле и более совершенного. Тот, что попроще - просто ужасен на вид! Несмотря на его ориентировочную цену в $300 не каждый, думаю, решится держать такого в своем доме. Что же, - это первая попытка компании выпустить потребительского робота.

http://robotrends.ru/pub/1701/hanson-robotics-pokazala-na-ces2017-srazu-dvuh-androidov

Британские ВМС испытывают в Антарктике беспилотник, распечатанный на 3D-принтере. Устройство отличается от прочих военных БЛА сравнительно невысокой стоимостью (порядка $10 тысяч) и возможностью выдерживать суровые погодные и климатические условия. Подробнее об этом можно почитать по ссылке

http://robotrends.ru/pub/1702/vms-obedinennogo-korolevstva-ispytyvayut-raspechatannyy-na-3d-printere-bla

Аппарат разгоняется до 160 км/ч и отличается модульной конструкцией, малым весом, высокой ремонтопригодностью. Подробнее о новинке: .

http://robotrends.ru/pub/1702/uvify-vypustil-dron-dlya-teh-kto-dyaystvitelno-lyubit-skorost

Аппарат с двигателем внутреннего сгорания оставался в воздухе на протяжении 56 часов, причем оставшегося на момент приземления топлива хватило бы еще для 6-дневного полета! Прекратить испытания заставила опасность обледенения. Подробнее

http://robotrends.ru/pub/1702/bespilotnik-s-dvigatelem-vnutrennego-sgoraniya-smozhet-prodolzhat-polet-okolo-nedeli

Flir выпустила тепловизоры для коммерчески-доступных беспилотников (таких, например, как широко известный DJI Phantom), обладающих креплением для GoPro. Теперь девайсы практически военного качества будут доступны каждому - в первую очередь, фермерам, строителям и коммунальщикам. Подробнее об этом можно почитать по ссылке:

http://robotrends.ru/pub/1702/potrebitelskie-drony-obzavedutsya-teplovizorami-ot-flir

