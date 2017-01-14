Анонсы: Новости робототехники и летающих беспилотников. Выпуск 70

MForum.ru

Анонсы: Новости робототехники и летающих беспилотников. Выпуск 70

14.01.2017, MForum.ru

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Немецкий стартап Franka Emika выпустил одноименный коллаборативный манипулятор

Система отличается легкостью освоения, высокой точностью операций, бюджетной ценой, связью с “облаком”, куда пользователи могут загружать результаты успешных операций и коллаборативностью - возможностью работать в непосредственной близости от человека. Подробнее об этом: http://robotrends.ru/pub/1702/franka-emika---byudzhetnyy-_umnyy_-kollaborativnyy-robot

 

Волгоградский "Моби Дик" исследовал дно Голубого озера

Подводный телеуправляемый робот "Моби Дик" погрузился на дно Голубого озера в Кабардино-Балкарии, самого глубокого озера в европейской части России. Это первый отечественный ТНПА, который достиг дна Голубого озера, погрузившись на 220 метров, - уверены участники экспедиции. Фото, видео: http://robotrends.ru/pub/1702/volgogradskiy-mobi-dik-issledoval-dno-golubogo-ozera

 

Искин Сбербанка позволит компании отказаться от 3 тысяч рабочих мест

Искуственный интеллект (искин), справляющийся с написанием исковых заявлений на базе предоставленной ему в электронном виде документации, заменит юристов Сбербанка, которые сейчас выполняют эту работу. Часть людей переучат, другие пойдут под сокращение. Проесс перехода на "роботов-юристов" в Сбере завершится в первом полугодии 2017 года. http://robotrends.ru/pub/1702/v-sberbanke-iskin-yurist-pozvolit-otkazatsya-ot-3-tysyach-rabochih-mest

 

ИИ собирается обыграть профессионалов игры в покер

Liberation - это искин (ИИ), построенный в Университете Карнеги Меллон с нуля для игры в покер с любым числом игроков (до 5, включая ИИ). На днях Liberation примет участие в турнире с призом в $200 тысяч.
http://robotrends.ru/pub/1702/iskin-liberation-sygraet-v-pokernom-turnire

 

АНПА HAUV от Bluefin Robotics - рабочая лошадка для поиска магнитных мин на корпусе кораблей

АНПА HAUV от Bluefin Robotics, США - совсем не новинка. Комплекты Mk19 у компании закупали ВМС США. Вышла модификация HAUV - 3. Похожий на ТНПА и поддерживающий эту функциональность, аппарат при этом умеет самостоятельно обследовать корпус судна в его подводной части. Удобная штука с целым набором применений. Интересен HAUV и тем, что в нем используются трастеры на базе безосевых кольцевых моторов-движетелей IntegratedTrusters, выпускаемых по лицензии фирмой TSL Technology Ltd. Подробнее об аппарате:
http://robotrends.ru/robopedia/hauv

 

В 2017 году роботы станут меинстримом

Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC предсказала 35% прирост числа роботов, используемых в логистике, управлении ресурсами, здравоохранении и коммунальном хозяйстве к 2019 году. Широкое распространение роботизированных систем стартует уже в 2017 году, основным ограничивающим и сдерживающим фактором послужит уровень развития ПО.
http://robotrends.ru/pub/1702/v-2017-godu-roboty-stanut-meinstrimom

 

В подмосковной Кашире группа Черкизово построит полностью автоматизированный завод, где будут задействованы роботы

Людей задействуют только на разгрузки фур с сырьем и погрузке готовых продуктов. В дальнейшем планируется постепенная автоматизация всего производства группы. Объемы планируемых сокращений не озвучены. Завод планируется открыть до конца 2017 года
http://robotrends.ru/pub/1702/v-podmoskovnoy-kashire-gruppa-cherkizovo-postroit-polnostyu-avtomatizirovannyy-zavodt

 

Продолжаются эксперименты с роем Kilobots

Напомню, это проект разработчиков из Гарварда, США. В 2011 году они представили группу из 25 небольших (около 3 см) автономных роботов, старающихся собраться в группу. К 2015 году размер популяции достиг тысячи штук. Роботы обмениваются сигналами в ИК-диапазоне. В движение их приводят три небольшие ноги, и связанные с ними миниатюрные электрические вибромоторчики. На этот раз роботы исходно находятся в упорядоченном "каре". После получения задания роботы самостоятельно определяли, являются ли они частью фигуры, которую нужно сформировать или стали "излишками" и им нужно покинуть точку сборки. Уходили они от роя, ориентируясь "на свет" или "от света". Оставались боты, формирующие заданную фигуру. Исследователи уверены, что эти эксперименты в дальнейшем помогут в разработке модульных самособирающихся роботов или программируемых материалов. Видео. Подробнее об исследованиях в области группового взаимодействия роботов:
http://robotrends.ru/robopedia/podderzhka-gruppovogo-vzaimodyaystviya.-gruppy-robotov

 

Роботизация сокращает число рабочих мест в Японии

Число рабочих мест в Японии из-за роботов и систем ИИ к 2030 году сократится на 2.4 млн. Сокращение будет на 7.4 млн мест, но откроется 5 млн вакансий для специалистов в области робототехники и ИИ. А вы уже начали переучиваться на такого специалиста? http://robotrends.ru/pub/1702/chislo-rabochih-mest-v-yaponii-iz-za-robotov-i-sistem-ii-k-2030-godu-sokratitsya-na-2.4-mln

 

Европарламенту представили проект резолюции, которая заложит основы регулирования робототехники

Это, вероятно, первый общеевропейский документ, предназначенный для регулирования процессов автоматизации и роботизации в Европе. Речь идет о проекте документа под названием DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). 
http://robotrends.ru/pub/1702/evroparlamentu-predstavili-proekt-rezolyucii-kotoraya-zalozhit-osnovy-regulirovaniya-robototehniki

 

PuddingBeanQ - китайский робот для общения с детьми

Роботы-компаньоны, всевозможные "болталки" настольного типа, неподвижные и мобильные, "взорвут" рынок в 2017 году. Выбирать можно будет между несколькими моделями, только на CeBIT2017 их показали японцы и китайцы. А еще ведь на подходе Jibo и другие "американцы". И может быть "допилят" таки российского Лекси? Все эти роботы пока что, мягко говоря, средненько справляются с "разговорами", но спрос на домашний ИИ, "консьержей" и "компаньонов", похоже, уже сформирован и покупать их будут. А вы себе такого хотели бы приобрести? И ребенка ему "воспитывать" доверите? Встречайте очередного "болтуна" из Китая - PuddingBeanQ http://robotrends.ru/robopedia/puddingbeanq.

 

Hanson Robotics показала на CES2017 мини-Энштейна

Hanson Robotics показала на CES2017 мини-Энштейна Сколько специалисты по социальным роботам не твердят про эффект "зловещей долины", все равно на рынке есть компании, которые упорно пытаются разрабатывать роботов-андроидов с высоким сходством с человеком. Hanson Robotics с ее изделиями - один из ярких примеров такого подхода. Вот и на CES2017 компания привезла сразу два варианта своих андроидов - попроще-подешевле и более совершенного. Тот, что попроще - просто ужасен на вид! Несмотря на его ориентировочную цену в $300 не каждый, думаю, решится держать такого в своем доме. Что же, - это первая попытка компании выпустить потребительского робота.
http://robotrends.ru/pub/1701/hanson-robotics-pokazala-na-ces2017-srazu-dvuh-androidov

 

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Британские ВМС испытывают в Антарктике беспилотник, распечатанный на 3D-принтере

Британские ВМС испытывают в Антарктике беспилотник, распечатанный на 3D-принтере. Устройство отличается от прочих военных БЛА сравнительно невысокой стоимостью (порядка $10 тысяч) и возможностью выдерживать суровые погодные и климатические условия. Подробнее об этом можно почитать по ссылке
http://robotrends.ru/pub/1702/vms-obedinennogo-korolevstva-ispytyvayut-raspechatannyy-na-3d-printere-bla

 

Компания UVIFY выпустила беспилотник Draco для тех, кто действительно любит скорость

Аппарат разгоняется до 160 км/ч и отличается модульной конструкцией, малым весом, высокой ремонтопригодностью. Подробнее о новинке: .
http://robotrends.ru/pub/1702/uvify-vypustil-dron-dlya-teh-kto-dyaystvitelno-lyubit-skorost

 

Vanilla Aircraft успешно испытала дрон VA001

Аппарат с двигателем внутреннего сгорания оставался в воздухе на протяжении 56 часов, причем оставшегося на момент приземления топлива хватило бы еще для 6-дневного полета! Прекратить испытания заставила опасность обледенения. Подробнее
http://robotrends.ru/pub/1702/bespilotnik-s-dvigatelem-vnutrennego-sgoraniya-smozhet-prodolzhat-polet-okolo-nedeli

 

Flir выпустила тепловизоры для коммерчески-доступных беспилотников

Flir выпустила тепловизоры для коммерчески-доступных беспилотников (таких, например, как широко известный DJI Phantom), обладающих креплением для GoPro. Теперь девайсы практически военного качества будут доступны каждому - в первую очередь, фермерам, строителям и коммунальщикам. Подробнее об этом можно почитать по ссылке:
http://robotrends.ru/pub/1702/potrebitelskie-drony-obzavedutsya-teplovizorami-ot-flir

 

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© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

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