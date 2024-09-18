Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке

18.09.2024, MForum.ru

Смартфон Infinix Zero 40 5G появился в Индии в трех цветовых вариантах: Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black. Купить новинку можно начиная с 21 сентября по цене 27 999 / 30 999 индийских рупий ($335/$370)в конфигурациях 12 ГБ+256 ГБ / 12 ГБ+512 ГБ, соответственно.

Infinix Zero 40 5G оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 2436x1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Аппаратная часть базируется на чипсете Dimensity 8200 Ultimate, а программная – Android 14 с оболочкой XOS 14.5. В плане поддержки производитель обещает двух крупных обновления Android и три года обновлений безопасности.

Фоточасть Infinix Zero 40 5G включает в себя строенную тыловую камеру (108-мегапиксельный основной сенсор с OIS, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный (120˚ FOV) и 2 Мп датчик глубины сцены), а также 50 Мп фронтальную камеру для сэлфи с поддержкой записи 4К-видео при 60fps. Кроме того, поддерживается режим GoPro для управления камерами данного производителя.

Прочие спецификации включают в себя двойные динамики с настройкой от JBL, ИК-передатчик, NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт.