Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально

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Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально

30.08.2024, MForum.ru

Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G официально представлены в Малайзии. Одной из главных особенностей серии Zero 40 стала поддержка режима GoPro.

Благодаря этому можно подключать Zero 40 4G / 5G к совместимой камере GoPro, а затем использовать телефон в качестве видоискателя из приложения камеры Infinix, которое предлагает специальный режим «GoPro». Кроме того, на телефоне предустановлено приложение GoPro Quik, позволяющее настраивать параметры, просматривать и редактировать контент в режиме реального времени, а также с легкостью снимать более насыщенные материалы.

Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально

Смартфоны серии Infinix Zero 40 оснащены 6,74-дюймовой изогнутой AMOLED-панелью разрешением FHD+ с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью до 1300 нит, защитой Gorilla Glass 5 и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Обе новинки работают под управлением Android 14 с оболочкой XOS 14.5 поверх него. В плане поддержки заявлено два обновления версии Android и три года обновлений безопасности.

Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально

В вырезе экрана размещена 50-мегапиксельная фронтальная камера Samsung JN1. Конфигурация тыловой камеры включает 108-мегапиксельный сенсор Samsung HM6 с поддержкой OIS, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Infinix Zero 40 4G может снимать видео разрешением до 2K с частотой 30 кадров в секунду, версия 5G поддерживаем съемку 4К-видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Аппаратная часть Infinix Zero 40 4G базируется на MediaTek Helio G100 дополненном 8 ГБ оперативной памяти. Infinix Zero 40 5G оснащен Dimensity 8200 SoC и 12 ГБ оперативной памяти.

Оба смартфона предлагают 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. Версия 5G также поддерживает беспроводную зарядку 20 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально

Вариант Infinix Zero 40 4G 8/256 ГБ стоит 1199 малайзийских ринггитов ($279), а 5G-вариант с аналогичным объемом памяти обойдется в 1699 MYR (~$395).

Цветовые варианты Zero 40 4G включают окрас Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black. Версия 5G доступна в цветах Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black.

Начало продаж в Малайзии – 8 сентября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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