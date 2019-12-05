Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально

MForum.ru
05.12.2019,
Компания Lenovo официально представила смартфон Motorola One Hyper, который стал первым смартфоном бренда с выдвижной фронтальной камерой (разрешение 32 Мп). Не подвела и основная камера, представленная сдвоенным модулем с сенсорами 64 и 8 Мп.
Среди спецификаций Motorola One Hyper присутствуют 6,5-дюймовый IPS дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Snapdragon 675, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 с быстрой зарядкой Hyper Charging мощностью 45 Вт. Правда в комплекте поставки будет лишь зарядка мощностью 15 Вт. Также можно отметить наличие модуля NFC и предустановленный Android 10. Цена Motorola One Hyper составит $400.
© Антон Печеровый,
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