Это интересно: ZTE и LG пропустят MWC 2020

MForum.ru
05.02.2020,
Компании ZTE и LG выпустили пресс-релизы, в которых сообщили об отказе от участия в выставке MWC 2020. Напомню, эта выставка пройдет в испанской Барселоне с 24 по 27 февраля текущего года.
Официальная причина отказа от участия – эпидемия коронавируса и вызванное ей желание снизить для своих сотрудников риски инфицирования в местах массового скопления людей. Однако, по словам организаторов MWC, влияние эпидемии на их работу пока минимально.
© Антон Печеровый,
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