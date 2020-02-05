Это интересно: ZTE и LG пропустят MWC 2020

05.02.2020, MForum.ru

Компании ZTE и LG выпустили пресс-релизы, в которых сообщили об отказе от участия в выставке MWC 2020. Напомню, эта выставка пройдет в испанской Барселоне с 24 по 27 февраля текущего года.

Официальная причина отказа от участия – эпидемия коронавируса и вызванное ей желание снизить для своих сотрудников риски инфицирования в местах массового скопления людей. Однако, по словам организаторов MWC, влияние эпидемии на их работу пока минимально.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mwcbarcelona.com, phonearena.com

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