Это интересно: Google I/O 2020 отменено из-за COVID-19

MForum.ru
04.03.2020,
Из-за сложной эпидемиологической обстановки компания Google отменила традиционную конференцию Google I/O 2020. Напомню, оно должно было пройти с 12 по 14 марта в Амфитеатре Шорлайн.
Впрочем, само мероприятие состоится, меняется лишь формат его проведения. Анонс новинок пройдет в онлайн-режиме (с форматом в Google еще не определились). Всем купившим билеты будет сделан полный возврат средств до 13 марта 2020. Кроме того, все кто зарегистрировался на Google I/O 2020, получат право вне очереди приобрести места на Google I/O 2021.
© Антон Печеровый,
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