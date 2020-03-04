Это интересно: Google I/O 2020 отменено из-за COVID-19

04.03.2020, MForum.ru

Из-за сложной эпидемиологической обстановки компания Google отменила традиционную конференцию Google I/O 2020. Напомню, оно должно было пройти с 12 по 14 марта в Амфитеатре Шорлайн.

Впрочем, само мероприятие состоится, меняется лишь формат его проведения. Анонс новинок пройдет в онлайн-режиме (с форматом в Google еще не определились). Всем купившим билеты будет сделан полный возврат средств до 13 марта 2020. Кроме того, все кто зарегистрировался на Google I/O 2020, получат право вне очереди приобрести места на Google I/O 2021.