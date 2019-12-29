Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах

MForum.ru

Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах

29.12.2019, MForum.ru

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Известный искатель утечек Onleaks опубликовал рендеры смартфона Pixel 4A. Напомню, смартфоны Pixel 4-го поколения были представлены в октябре текущего года, а одной из их главных «фишек» стал сенсор Soli для распознавания лиц и жестового управления.

Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах

Pixel 4A представляет собой более доступное устройство, которое адресовано аудитории, не заинтересованной в эти функциях. Впрочем, это еще не все ожидаемые упрощения. Тыловая камера одиночная, с основным сенсором разрешением 12 Мп. В части аппаратной платформы ожидается Snapdragon 730 или 765, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Зато относительно флагманских Pixel, Pixel 4A будет компактнее, а диагональ ее экрана составит 5,7 дюйма. Возможное время анонса Pixel 4A – конференция Google I/O, которая пройдет в мае/июне 2020 года.

Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах

Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации 91mobiles.com

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