6G: Во Франции также идут работы по разработке технологий 6G

MForum.ru

6G: Во Франции также идут работы по разработке технологий 6G

25.05.2020, MForum.ru

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США, Япония, Китай, Франция, Финляндия - вот неполный список стран, где уже достаточно активно занимаются проектами в области 6G. Да, да, пока в десятках стран мира еще только начинается стройка 5G, а в России ее продолжают откладывать "до лучших времен", в перечисленных странах уже начали конкурировать за технологическое мировое лидерство в будущем.

Французский центр исследований микро и нанотехнологий CEA-Leti ведет исследовательские работы в соответствии с дорожной картой разработки беспроводных систем 6G в полосах миллиметровых волн.

Как ожидается, беспроводные сети в диапазонах от 20 ГГц до 300 ГГц станут основой технологии 6G. В CEA-Leti сосредоточены на исследованиях так называемого D-диапазона, в области частот 140 ГГц, который возможно будет играть значительную роль в создании систем 6G.

В рамках этих работ CEA-Leti сотрудничает с другой французской компанией, Siradel в рассмотрении вариантов применения новой технологии. В частности, речь идет о приложениях, для работы которых понадобится скорость передачи данных от 100 Гбит/c на соту, что заметно превышает возможности технологии 5G.

В документе под названием "Технологическая дорожная карта для бепроводных подключений за пределами 5G в D-диапазоне" представлен обзор потенциальных приложений и проблем, которые видятся в связи с их реализацией. Документ также обсуждает компромиссы между требованиями кейсов и существующими ограничениями кремниевой технологии.

Другие проблемы использования D-диапазона связаны с потерями при распространении волн даже в свободном пространстве, которые растут по закону квадрата частоты. Эти проблемы придется компенсировать использованием антенн с высоким коэффициентом усиления, для чего антенны должны иметь возможность очень точной ориентации и качественной юстировки.

Среди ограничений технологии - практически любые физические барьеры на пути распространения сигналов, волны субтерагерцовых частот блокируются или сильно ослабляются такими препятствиями как стены, деревья или даже стеклопакеты в окнах.

В CEA-Leti ведут разработки антенн с узкой направленностью и электронным управлением лучами.

Поскольку технологии CMOS (КМОП) не позволяют создавать устройства, в частности, транзисторы, которые могли бы работать на субтерагерцовых частотах, в CEA-Leti прорабатывают возможные варианты конструкции радиочастотных схем с инновационной архитектурой, а также новые материалы и устройства, которые можно использовать для создания устройств, способных работать в D-диапазоне и в более высоких диапазонах частот.

В частности, в CEA-Leti установили, что если использовать пространственное мульиплексирование, упрощенную структуру радиотрансивера, смешанные аналогово-цифровые сигналы, а также ограничиваться мощностями на уровне микроватт, оказывается возможным применение привычных нам технологий на базе КМОП-полупроводников.

В общем, следует отметить, что во Франции разработка ключевых технологий для 6G уже началась. Идет исследование новых материалов и устройств для применения в субтерагерцовом диапазоне, улучшенных архитектур трансиверных устройств, антенн и алгоритмов высокопроизводительной цифровой обработки. Также команда Leti-CEA занята разработками в области гетерогенной интеграции систем на чипе и систем в микросборке.

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теги: 6G шестое поколение Франция Франции

© Алексей Бойко, MForum.ru

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