B2B: Тариф Яркий бизнес от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей

MForum.ru
03.06.2020,
Год назад Билайн Бизнес запустил новую линейку ТП "Яркий бизнес", адресованный малым и средним предприятиям (МСБ). Сейчас компания подводит первые итоги - за год на тарифы линейки подключилось более 450 тысяч новых пользователей, более 35 тысяч из них начали использовать Облачную АТС Билайн.
В компании успех линейки объясняют ее широкой функциональностью и привлекательными ценами, что весьма ценится в сегменте МСБ. Так, в любой версии тарифа можно выбрать безлимитный мобильный интернет, в зарубежном роуминге можно расходовать минуты из пакета.
Облачная АТС - это функциональность, которая присутствует в каждом тарифе линейки, во всех вариантах набора опций. По-сути, клиент получает не просто новую симку с каким-то тарифом, а решение, которое позволяет всегда оставаться на связи со своими клиентами за счет многоканальности номера. Можно взять себе не только мобильный многоканальный номер, но и городской, также с многоканальностью и без дополнительной абонплаты. И это позволит не терять звонки и заказы.
Облачная АТС позволяет настроить голосовое меню для информирования клиентов, кроме того, звонки можно раскидать по темам. Пользование этими функциональностями не требует дополнительной оплаты и включено во все тарифы линейки.
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теги: Билайн ВымпелКом B2B корпоративные тарифы облачная АТС
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