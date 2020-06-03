B2B: Тариф Яркий бизнес от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей

03.06.2020, MForum.ru

Год назад Билайн Бизнес запустил новую линейку ТП "Яркий бизнес", адресованный малым и средним предприятиям (МСБ). Сейчас компания подводит первые итоги - за год на тарифы линейки подключилось более 450 тысяч новых пользователей, более 35 тысяч из них начали использовать Облачную АТС Билайн.

В компании успех линейки объясняют ее широкой функциональностью и привлекательными ценами, что весьма ценится в сегменте МСБ. Так, в любой версии тарифа можно выбрать безлимитный мобильный интернет, в зарубежном роуминге можно расходовать минуты из пакета.

Облачная АТС - это функциональность, которая присутствует в каждом тарифе линейки, во всех вариантах набора опций. По-сути, клиент получает не просто новую симку с каким-то тарифом, а решение, которое позволяет всегда оставаться на связи со своими клиентами за счет многоканальности номера. Можно взять себе не только мобильный многоканальный номер, но и городской, также с многоканальностью и без дополнительной абонплаты. И это позволит не терять звонки и заказы.

Облачная АТС позволяет настроить голосовое меню для информирования клиентов, кроме того, звонки можно раскидать по темам. Пользование этими функциональностями не требует дополнительной оплаты и включено во все тарифы линейки.

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теги: Билайн ВымпелКом B2B корпоративные тарифы облачная АТС