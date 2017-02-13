VoLTE: ВымпелКом подписал соглашение с Mavenir Systems

13.02.2017, MForum.ru

ВымпелКом и Mavenir Systems (Mitel) объявили о долгосрочном сотрудничестве для развития сети, в частности, для модернизации IMS-платформы. Платформа IMS - ключевой энейблер для развития мультимедийных услуг и расширения возможностей сетей LTE Билайн.

С Билайном договорились дружить по теме VoLTE, а в будущем - по теме VoWiFi с оговоркой, "при наличии коммерческой необходимости". Обе технологии добавляют поддержку голоса - VoLTE - в сети технологии LTE (без перехода в 2G или 3G), VoWiFi - в сети Wi-Fi.

Соглашение подписано сроком до 2020 года. В Билайн, в частности, хотели бы внедрить поддержку VoLTE в том числе и в звонках между Москвой и С.Петербургом, добавить поддержку VoLTE для предоплатных клиентов.

Запланировано развитие и других решений, в частности B2B-сервиса "Облачная АТС" на базе IMS-платформы, продукт должен стать проще во внедрении и эксплутации, как для клиентов, так и для оператора.

Это хорошая новость. Mavenir Systems / Mitel Mobile - признанный в мире эксперт в области VoLTE, VoWiFi и RCS. В портфолио компании - внедрения на сетях трех из пяти ведущих операторов США, и на сетях четырех из пяти ведущих операторов сетей мобильной связи и ШПД Европы. Компания представляет софтовые, виртуализированные решения IMS и VoLTE для сетей LTE, что позволяет снизить затраты компаний и ускорить внедрение решений. В России решения Mavenir продвигают CTI (в том числе в Билайн) и CPM. Конечно, известные проблемы с внедрением VoLTE, связанные с безудержной тягой силовиков к прослушиванию, иностранцам не решить, но по крайней мере улучшить технологическую платформу для VoLTE специалисты Mavenir оператору помогут.

Для меня осталось непонятным, обеспечит ли технологическое сотрудничество, о котором договорились компании, возможность перейти от ограниченных внедрений (с поддержкой буквально пары моделей аппаратов одного вендора) к полномасштабной коммерческой эксплутации VoLTE с поддержкой десятков современных моделей аппаратов и доступностью услуги для всех клиентов компании?

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из пресс-релиза компании:

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»: «Развитие сети LTE – один из главных приоритетов для компании. Мы уверены, что сотрудничество с Mavenir Systems позволит расширить возможности использования платформы IMS и с ее помощью развивать технологии VoLTE, а в будущем протестировать VoWiFi в нашей сети при коммерческой необходимости. Это сделает связь для наших клиентов еще удобнее и быстрее, например, сократит время соединения до 1-2 секунд или позволит одновременно пользоваться мобильным интернетом и общаться с собеседником за счет распространения новых мультимедийных услуг».

Б.Г. Кумар, президент Mavenir Systems (бренд Mitel): «Выбор Mavenir Systems в качестве долгосрочного партнера ВымпелКом позволит нам совместно работать над модернизацией IMS инфраструктуры и использовать платформу для совместной разработки и внедрения будущих инновационных услуг. Мы надеемся помочь ВымпелКому повысить качество обслуживания клиентов за счет предоставления VoLTE, VoWiFi и B2B решений».