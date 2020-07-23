Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально

23.07.2020, MForum.ru

Портфолио компании Samsung пополнил смартфон Galaxy Z Flip 5G, выполненный в формате устройства со складным дисплеем. Во многом Samsung Galaxy Z Flip 5G аналогичен базовой модели, которая была представлена в начале текущего года.

В активе Samsung Galaxy Z Flip 5G присутствуют складной 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с круглым вырезом Infinity-O, дополнительный экран диагональю 1,1 дюйма и разрешением 300х116 точек, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (12+12 Мп), 10 Мп фронтальная камера и батарея емкостью 3300 мАч. ОС – Android 10 с оболочкой One UI 2. Ключевое отличие – аппаратная платформа Snapdragon 865+ (вместо Snapdragon 855+, как у предшественника), а также медная окраска, которая для Samsung может стать трендом 2020 года. Начало продаж назначено на 7 августа, цена составит $1450, что на $70 дороже 4G-версии.