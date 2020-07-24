Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765

24.07.2020, MForum.ru

В списках Google Play Console появилась информация о смартфоне LG Q92, которая должен стать доступной 5G-моделью этого производителя. «Сердцем» новинки должен стать чипсет Snapdragon 765.

Из прочих спецификаций LG Q92 известно о 6,2-дюймовом дисплее разрешением 1080х2400 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и Android 10 из коробки. Согласно представленному в Google Play Console изображению устройства оно получит круглый вырез под фронтальную камеру по центру дисплея. Впрочем, картинка может быть просто заглушкой, не имеющей отношения к реальному внешнему виду смартфона. Ожидаемая цена LG Q92 - $350…450, релиз ожидается уже в текущем году.