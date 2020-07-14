Слухи: Moto G9 Plus может быть представлен в ближайшее время

MForum.ru

Слухи: Moto G9 Plus может быть представлен в ближайшее время

14.07.2020, MForum.ru

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Первые 5G-смартфоны под брендом Motorola, в лице Motorola Edge и Edge +, появились еще несколько месяцев назад. Совсем недавно состоялись анонсы Motorola One Fusion, Moto G 5G Plus и Motorola One Vision Plus, а уже в ближайшее время компанию им может составить Moto G9 Plus.

Слухи: Moto G9 Plus может быть представлен в ближайшее время

К сожалению, утечка не содержит полных параметров новинки, но можно предположить, что речь идет о приемнике смартфона Moto G8 Plus, который был анонсирован в октябре 2019 года. Возможная цена новинки - € 227,15 за версию с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Таким образом, в активе Moto G9 Plus не стоит ожидать поддержку сетей 5G. Тем более что у Moto уже есть сравнительно недорогое устройство с 5G в лице Moto G 5G Plus, оснащенного 6,7-дюймовым дисплеем разрешением 1080×2520 точек, чипсетом Snapdragon 765, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловой камерой с вспомогательными сенсорами 8, 5 и 2 Мп, 16 Мп фронтальной камерой и АКБ 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт TurboPower.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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