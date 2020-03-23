MForum.ru
23.03.2020,
В социальной сети Weibo появилась информация о смартфоне ZTE Axon 11. Главным отличием новинки от Axon 9 Pro, Axon 10 Pro и Axon 10s Pro является отсутствие приставки Pro к названию и далеко не топовое «железо». Впрочем, многое зависит от цены новинки.
Ожидается, что ZTE Axon 11 будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем 2340х1080 точек с частотой обновления 60 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 765, а также тыловой камерой разрешением 64 Мп и быстрой зарядкой 18 Вт. Возможная дата анонса - 23 марта.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.03. [Новинки] 5G: В Xiaomi не стали ждать завершения эпидемии / MForum.ru
22.01. [Краткие новости] ZTE и MTN запускают первую сеть 5G SA в Восточной Африке / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10s Pro – первый смартфон на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Вендоры решений 5G / MForum.ru
19.10. [Новости компаний] Зарубежные операторы 5G / MForum.ru
23.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Axon 11 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на Huawei P40 Lite и Lite E / MForum.ru
20.03. [Новинки] 5G: В Xiaomi не стали ждать завершения эпидемии / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Nokia представила свой первый смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – бюджетный смартфон на Android Go / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Новая Nokia 5310 появится в России / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto E6s с 6,1-дюймовым HD-экраном / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite и P40 Lite E появятся в России / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C3 появятся в России / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M11 с АКБ 5000 мАч появился на живых фото / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: 48 Мп камера в Realme 6i подтверждена официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Meizu 17 увидит свет в апреле / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A21 снабдят QUAD-камерой / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max представлены официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3 / MForum.ru