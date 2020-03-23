Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Axon 11

23.03.2020, MForum.ru

В социальной сети Weibo появилась информация о смартфоне ZTE Axon 11. Главным отличием новинки от Axon 9 Pro, Axon 10 Pro и Axon 10s Pro является отсутствие приставки Pro к названию и далеко не топовое «железо». Впрочем, многое зависит от цены новинки.

Ожидается, что ZTE Axon 11 будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем 2340х1080 точек с частотой обновления 60 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 765, а также тыловой камерой разрешением 64 Мп и быстрой зарядкой 18 Вт. Возможная дата анонса - 23 марта.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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