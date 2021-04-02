Финтех: Tele2 задружился с РНКО РИБ, но совместная услуга продержалась менее суток

MForum.ru
02.04.2021,
Еще только вчера Tele2 рекламировал новую услугу - возможность пополнения деньгами со счета телефона сервиса цифрового кошелька Joys Wallet.
Так уж совпало, но уже на следующий день, 2 апреля 2021 года сообщается, что Банк России отозвал лицензию у ООО РНКО РИБ, поскольку эта организация:
- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
- допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Тот случай, когда "упс".
Мне, признаться, новую услугу жалко. Цифровые валюты это будущее, нужно уходить в них от фиатных, которыми по своей воле распоряжаются правительства или какие-то еще менее публичные структуры. Но, как видим, государство с ними пока что активно воюет с переменным успехом.
Зато теперь эта услуга Tele2 может смело претендовать на звание услуги с самым небольшим временем жизни - неполные сутки. Ждем от Tele2 информации о прекращении сотрудничества c ООО РНКО РИБ.
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теги: телеком финтех Tele2 услуги мобильные деньги
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