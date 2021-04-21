Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально

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Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально

21.04.2021, MForum.ru

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В Индии состоялась презентация смартфонов Motorola Moto G60 и G40 Fusion. Новинка получили дисплеи Max Vision разрешением 2460 х 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсеты Snapdragon 732G и аккумуляторы емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой TurboPower 2.0.

Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально

Главное отличие Moto G60 и G40 Fusion заключается в фоточасти. Moto G40 Fusion оснащен строенной тыловой камерой в конфигурации: 64 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. В круглом вырезе экрана Moto G40 Fusion нашлось место для 16 Мп сенсора.

Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально

Тыловая камера Moto G60 Fusion также строенная и содержит вспомогательные сенсоры разрешением 8 Мп и 2 Мп. Однако в качестве основного используется сенсор разрешением 108 Мп. Кроме того, до 32 Мп выросло разрешение фронтальной камеры. В части объемов памяти Moto G60 Fusion будет доступен только в конфигурации 6+128 Гб (ОЗУ/встроенная память), тогда как у Moto G40 Fusion базовый вариант оснащен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально

Программная основа обоих новинок – ОС Android 11. Начало продаж Moto G60 Fusion назначено на 27 апреля, Moto G40 Fusion – на 12 мая. Цены начинаются от 13 999 индийских рупий за Moto G40 Fusion с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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