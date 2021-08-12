Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально

12.08.2021, MForum.ru

Второй знаковой новинкой от Samsung стал Samsung Galaxy Z Flip 3, представляющий собой еще одну реализацию смартфона со складным дисплеем. И если Galaxy Z Fold это скорее бизнес-устройства, то Galaxy Z Flip 3 адресован массовой аудитории.

Спецификации Samsung Galaxy Z Flip 3 включают в себя 1,9-дюймовый внешний дисплей разрешением 260 x 512 точек, складной 6,7-дюймовый внутренний дисплей разрешением 2640 x 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (два 12 Мп сенсора), 10 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт и беспроводной зарядкой 10 Вт.

Но самое приятное то, что относительно прошлого поколения Galaxy Z Flip 3 стал заметно дешевле – вариант со 128 Гб памяти можно приобрести за 89 990 рублей, а с 256 Гб – за 94 990. Начало продаж – 10 сентября, предзаказы уже принимаются. Также отметим, что новинка получит целую гамму цветовых вариантов.