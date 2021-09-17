Финтех: МТС усиливает позиции на рынке розничных инвестиций

MForum.ru
17.09.2021,
МТС усиливает позиции на рынке розничных инвестиций. Для этого компания выкупила все доли УК "Система Капитал" у других дочек АФК Системы и теперь является владельцем 100% УК Система Капитал.
В МТС ожидают, что это позволит нарастить долю на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг. За последние 5 лет общий объем средств под управлением УК «Система Капитал» вырос в восемь раз до 184 миллиардов рублей.
пресс-релиз: пресс-релиз
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теги: финтех МТС Система Капитал тренды
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