Финтех: МТС усиливает позиции на рынке розничных инвестиций

17.09.2021, MForum.ru

МТС усиливает позиции на рынке розничных инвестиций. Для этого компания выкупила все доли УК "Система Капитал" у других дочек АФК Системы и теперь является владельцем 100% УК Система Капитал.

В МТС ожидают, что это позволит нарастить долю на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг. За последние 5 лет общий объем средств под управлением УК «Система Капитал» вырос в восемь раз до 184 миллиардов рублей.

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теги: финтех МТС Система Капитал тренды

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